不是火雞！保育類猛禽大冠鷲 「空降」台南博物館

台南山上花園水道博物館園區不時可見保育類猛禽大冠鷲在上空盤旋，不過館方近日在首次在園區草地發現1隻大冠鷲竟「空降」地面覓食，還一度被誤認為火雞，讓工作人員驚喜不已。

在山上花園水道博物館園區任職多年的員工說，根據經驗，大冠鷲通常多在高空盤旋或停棲於高處樹枝，利用良好視力搜尋獵物，因此在園區上空活動並不罕見；但直接降落在開闊草地上活動則相對少見。

而當天清晨巡視園區時，遠遠看見草地上有一隻體型不小的鳥類低頭活動，乍看之下誤以為是火雞，靠近觀察後才確認是大冠鷲正在覓食。

從現場畫面可見，大冠鷲站立在草地上，不時低頭搜尋食物，神情專注。館方研判，應是在地面尋找昆蟲、小型爬蟲類或其他可食獵物。與在空中展翼滑翔、氣勢十足的姿態相比，落地覓食時的模樣顯得相當不同，也讓人看見猛禽較少被注意一面。

館方表示，園區保留大片草地與林木環境，加上生態環境良好，長期吸引多種鳥類棲息與活動，大冠鷲更是園區常見的指標性物種之一，這次近距離觀察到大冠鷲在地面活動，大家都很興奮。

館方也提醒，若遊客園區遇見野生鳥類活動，建議保持適當距離觀察，不干擾、不追逐，讓野生動物能在自然環境自在生活。

台南山上花園水道博物館園區上空不時可見保育類猛禽大冠鷲在上空盤旋。記者謝進盛／翻攝