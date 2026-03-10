快訊

不是火雞！保育類猛禽大冠鷲 「空降」台南博物館

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南山上花園水道博物館1隻大冠鷲「空降」地面覓食，還一度被誤認為火雞，讓工作人員欣喜不已。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館1隻大冠鷲「空降」地面覓食，還一度被誤認為火雞，讓工作人員欣喜不已。記者謝進盛／翻攝

台南山上花園水道博物館園區不時可見保育類猛禽大冠鷲在上空盤旋，不過館方近日在首次在園區草地發現1隻大冠鷲竟「空降」地面覓食，還一度被誤認為火雞，讓工作人員驚喜不已。

在山上花園水道博物館園區任職多年的員工說，根據經驗，大冠鷲通常多在高空盤旋或停棲於高處樹枝，利用良好視力搜尋獵物，因此在園區上空活動並不罕見；但直接降落在開闊草地上活動則相對少見。

而當天清晨巡視園區時，遠遠看見草地上有一隻體型不小的鳥類低頭活動，乍看之下誤以為是火雞，靠近觀察後才確認是大冠鷲正在覓食。

從現場畫面可見，大冠鷲站立在草地上，不時低頭搜尋食物，神情專注。館方研判，應是在地面尋找昆蟲、小型爬蟲類或其他可食獵物。與在空中展翼滑翔、氣勢十足的姿態相比，落地覓食時的模樣顯得相當不同，也讓人看見猛禽較少被注意一面。

館方表示，園區保留大片草地與林木環境，加上生態環境良好，長期吸引多種鳥類棲息與活動，大冠鷲更是園區常見的指標性物種之一，這次近距離觀察到大冠鷲在地面活動，大家都很興奮。

館方也提醒，若遊客園區遇見野生鳥類活動，建議保持適當距離觀察，不干擾、不追逐，讓野生動物能在自然環境自在生活。

台南山上花園水道博物館園區上空不時可見保育類猛禽大冠鷲在上空盤旋。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館園區上空不時可見保育類猛禽大冠鷲在上空盤旋。記者謝進盛／翻攝

台南山上花園水道博物館1隻大冠鷲「空降」地面覓食，還一度被誤認為火雞，讓工作人員欣喜不已。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館1隻大冠鷲「空降」地面覓食，還一度被誤認為火雞，讓工作人員欣喜不已。記者謝進盛／翻攝

相關新聞

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

嘉義竹崎鄉內埔村一名吳姓愛媽長年以「觀音開示」為由餵食遊蕩犬，但因餵食的犬隻多次追咬民眾，而動保人員將肇事犬帶回時，吳女與動保人員發生衝突，後被重罰8萬6000元。愛貓狗人士指出，3月20日下午14時將到農業部前陳情，堅決反對民進黨立委蔡易餘、黃捷等人「餵食等同飼主」的動保法修正版本。

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

台中市一隻黑狗昨晚被飼主綁繩拿棍猛打，黑狗痛嚇哀號，過程被附近住戶錄影PO網；台中市動保處今天凌晨接獲通報，這隻黑狗又遭虐待，飼主拿菸作勢燙狗，動保處連夜會同警方找到黑狗和飼主，已留置黑狗送醫檢查，若查明飼主涉及傷害狗，最高將處7萬5千元罰鍰。

