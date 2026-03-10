快訊

影／接軌國際 肝策會籲採「紅綠燈」分級控制脂肪肝

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北報導
台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（右）發表「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，顯示國人未採取正確行動預防脂肪肝。記者潘俊宏／攝影
台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（右）發表「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，顯示國人未採取正確行動預防脂肪肝。記者潘俊宏／攝影

全台脂肪肝患者人數逼近700萬人，不但是國人最常見肝病，更是心血管重症與肝癌的重要危機指標。台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏今天發表「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，結果顯示已有脂肪肝的民眾有高達近4成未進一步就醫及調整生活習慣，全台70萬人陷代謝性脂肪肝炎危機。

高嘉宏表示，有超過半數以上民眾分不清代謝性脂肪肝(MASLD)與代謝性脂肪肝炎（MASH)的差別，其中有高達近4成已有脂肪肝的民眾僅以保健或護肝產品作為日常管理方式，未進一步就醫及調整生活習慣，恐形成疾病照護上的治療空窗期。高嘉宏建議民眾可以紅、黃、綠燈的分級採取不同行動，綠燈是目前無脂肪肝則可維持均行健康飲食，加上運動與定期健檢來預防，黃燈是出現代謝性脂肪肝或肝指數異常，再加上BMI大於平均值，應立即諮詢專科醫師進一步評估，紅燈則是已進入纖維化高風險階段，配合醫師積極治療，避免疾病惡化至肝硬化、肝癌或心血管疾病

台大醫院消化內科主任劉俊人表示，隨著2026年國際治療指引更新， 台灣首次核准一款與人類GLP-1序列相似度高達94%的 GLP-1類藥物，用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎(MASH)，擺脫過去醫療端與患者端長期陷入觀望與無力介入的困境，這代表台灣已與國際接軌，代謝性脂肪肝炎的管理不再只能「等待」或單靠生活習慣調整來控制，現在可透過有實證基礎的藥物穩定病情、阻斷疾病進展，並降低相關共病風險。

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（左）與台大醫院消化內科主任劉俊人（右）今天呼籲民眾正確預防脂肪肝，降低相關共病風險。記者潘俊宏／攝影
台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（左）與台大醫院消化內科主任劉俊人（右）今天呼籲民眾正確預防脂肪肝，降低相關共病風險。記者潘俊宏／攝影

脂肪 健康飲食 心血管疾病

