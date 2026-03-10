快訊

科技助力！水試所衛星標籤 追蹤台灣極度瀕危無斑龍紋鱝

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
水試所運用衛星標籤，追蹤臺灣特有極度瀕危無斑龍紋鱝。圖為水試所於澎湖海域標識放流成熟的無斑龍紋鱝。圖／水試所提供
水試所運用衛星標籤，追蹤臺灣特有極度瀕危無斑龍紋鱝。圖為水試所於澎湖海域標識放流成熟的無斑龍紋鱝。圖／水試所提供

農業部水產試驗所（以下簡稱水試所）為掌握台灣特有軟骨魚類「無斑龍紋鱝」（Rhynchobatus immaculatus）之生態資訊，於 2024 至 2025 年間在澎湖及雲林外海，成功為 5 尾個體裝設電子衛星標識籤並放流追蹤。透過衛星回傳的移動路徑與活動深度等關鍵資料，將可補足其基礎生態背景，作為後續制定資源管理與保育措施的重要參考。

水試所表示，無斑龍紋鱝為2013年正式命名發表之台灣特有種，主要分布於台灣西部沿海海域，由於棲息環境與人類沿近海活動高度重疊，族群常面臨刺網漁業混獲壓力，導致數量持續下降。目前該物種已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為「極度瀕危（CR）」等級，並於2019年納入《華盛頓公約》（CITES）附錄二管制。面對迫切的保育需求，該所自2023年起受海洋委員會海洋保育署委託，積極展開生物學調查，並與雲林、澎湖在地漁民合作推動標識放流作業。

根據初步追蹤結果顯示，無斑龍紋鱝的活動分布隨體型而有差異：幼魚多活動於深度30公尺以內的沿岸及陸棚淺水區域；體型較大的成魚則具備往深海移動的習性，活動深度可超過100公尺。觀測數據證實其整體活動範圍仍高度集中於臺灣本島西部及澎湖周邊海域，顯見該海域為其生存之關鍵棲地。

水試所指出，無斑龍紋鱝體長可達2公尺，夏季會於西部沿海產仔，其生存現狀除受漁業混獲影響外，亦與棲地劣化及流失密切相關。雖然目前受限於標識個體數量與追蹤期程，研究仍處於初步階段，但現有資料對於釐清其生態特性已具備高度參考價值。未來將持續進行跨年度調查，累積更完整的科學數據，為臺灣特有軟骨魚類的資源永續與保育決策，奠定更堅實的基礎。

生態 衛星 雲林

相關新聞

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

影/全國NGOs環境會議登場 民團體抗議動保議題遭提案否決

台灣蠻野心足生態協會、為野生動物而走行動聯盟、台灣石虎保育協會、台南社大環境小組、台灣猛禽研究會、台灣蜻蜓學會、挺挺動物應援團、台灣爬行動物保育協會，上午前往由環境保護與生態保育等公民團體所聯合舉辦「全國NGOs環境會議」會議開幕前，在會場外舉行「生態風險不能說?遊蕩動物議題遭拒於環境會議之外」記者會，抗議會議中動保相關議題遭提案否決，造成相關建言無法進入大會討論；議題尚未公開討論即被排除，批評作為全國性公共平台的環境會議，失去作為公共討論平台的功能。高呼「生態風險被消音！」、「動保議題一言堂！」等口號表達不滿。

影／接軌國際 肝策會籲民眾採「紅綠燈」分級控制脂肪肝

全台脂肪肝患者人數逼近700萬人，不但是國人最常見肝病，更是心血管重症與肝癌的重要危機指標。台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏今天發表「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，結果顯示已有脂肪肝的民眾有高達近4成未進一步就醫及調整生活習慣，全台70萬人陷代謝性脂肪肝炎危機。

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

