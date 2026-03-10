快訊

黑熊屢侵擾部落掠食雞隻 捕獲暫時收容

中央社／ 記者李先鳳花蓮縣10日電
花蓮卓溪鄉部落民宅旁雞寮又有黑熊入侵，林保署花蓮分署昨天成功捕獲，並暫時收容。圖為養雞農架設驅離感應燈，協助林保署花蓮分署追蹤黑熊。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮卓溪鄉部落民宅旁雞寮又有黑熊入侵，林保署花蓮分署昨天成功捕獲，並暫時收容。圖為養雞農架設驅離感應燈，協助林保署花蓮分署追蹤黑熊。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮卓溪鄉部落民宅旁雞寮又有黑熊入侵，林保署花蓮分署獲報啟動監測，發現黑熊連日反覆侵擾，累計已造成12隻雞遭受損失，也讓居民感到不安，昨天成功捕獲，並暫時收容。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，4日接獲卓溪鄉卓清村清水部落居民通報，指部落民宅旁雞寮遭黑熊入侵。早於112年8月即曾發生黑熊入侵雞舍事件，造成雞隻與圍籬損失。去年10月間分署又接獲部落居民通報有黑熊侵擾雞舍，經分署布放陷阱成功誘捕並繫掛耳標及植入晶片後，立即異地野放。

花蓮分署表示，經檢視，這次捕獲個體雖已無耳標，但經掃描晶片後，確認即為114年10月間曾侵擾清水部落遭捕捉並異地野放的同一個體。

花蓮分署指出，3月4日接獲清水部落何頭目及連姓居民通報有黑熊侵擾，隨即派員掌握黑熊出沒情形，並自3月6日晚間啟動誘捕作業。9日清晨，分署人員於現場確認黑熊已安全套索捕獲後，即動員野灣野生動物保育協會與玉里工作站等共14名人員至現場進行麻醉、外觀檢查等作業。

經初步檢視，這隻黑熊為成年個體，約15歲、體重偏瘦僅70公斤，精神及體況略顯不佳，已先送往東部野生動物救傷中心進行觀察照護及行為評估，再由專業團隊判斷是否適合再行野放。

花蓮分署說，這次黑熊侵擾造成12隻雞隻損失及部分圍籬設施毀損，為感謝部落居民主動通報、配合監測及協助現場應變，將依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付方案」核發入侵通報及監測獎勵金，並補償雞隻及圍籬損失。

花蓮分署強調，這次處置基於這隻黑熊已多次侵入清水部落，並反覆滋擾雞舍造成損失與居民不安，為降低人熊衝突，在多次驅趕無效後才啟動誘捕程序。

花蓮分署呼籲，民眾如發現黑熊侵擾或出沒，請立即通報0800-000930（您您您救山林）或花蓮分署，由專業人員到場協助處理，切勿自行捕捉或處置，以維護人熊安全。

相關新聞

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

嘉義竹崎鄉內埔村一名吳姓愛媽長年以「觀音開示」為由餵食遊蕩犬，但因餵食的犬隻多次追咬民眾，而動保人員將肇事犬帶回時，吳女與動保人員發生衝突，後被重罰8萬6000元。愛貓狗人士指出，3月20日下午14時將到農業部前陳情，堅決反對民進黨立委蔡易餘、黃捷等人「餵食等同飼主」的動保法修正版本。

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

台中市一隻黑狗昨晚被飼主綁繩拿棍猛打，黑狗痛嚇哀號，過程被附近住戶錄影PO網；台中市動保處今天凌晨接獲通報，這隻黑狗又遭虐待，飼主拿菸作勢燙狗，動保處連夜會同警方找到黑狗和飼主，已留置黑狗送醫檢查，若查明飼主涉及傷害狗，最高將處7萬5千元罰鍰。

