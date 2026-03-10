黑熊屢侵擾部落掠食雞隻 捕獲暫時收容

花蓮卓溪鄉部落民宅旁雞寮又有黑熊入侵，林保署花蓮分署獲報啟動監測，發現黑熊連日反覆侵擾，累計已造成12隻雞遭受損失，也讓居民感到不安，昨天成功捕獲，並暫時收容。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，4日接獲卓溪鄉卓清村清水部落居民通報，指部落民宅旁雞寮遭黑熊入侵。早於112年8月即曾發生黑熊入侵雞舍事件，造成雞隻與圍籬損失。去年10月間分署又接獲部落居民通報有黑熊侵擾雞舍，經分署布放陷阱成功誘捕並繫掛耳標及植入晶片後，立即異地野放。

花蓮分署表示，經檢視，這次捕獲個體雖已無耳標，但經掃描晶片後，確認即為114年10月間曾侵擾清水部落遭捕捉並異地野放的同一個體。

花蓮分署指出，3月4日接獲清水部落何頭目及連姓居民通報有黑熊侵擾，隨即派員掌握黑熊出沒情形，並自3月6日晚間啟動誘捕作業。9日清晨，分署人員於現場確認黑熊已安全套索捕獲後，即動員野灣野生動物保育協會與玉里工作站等共14名人員至現場進行麻醉、外觀檢查等作業。

經初步檢視，這隻黑熊為成年個體，約15歲、體重偏瘦僅70公斤，精神及體況略顯不佳，已先送往東部野生動物救傷中心進行觀察照護及行為評估，再由專業團隊判斷是否適合再行野放。

花蓮分署說，這次黑熊侵擾造成12隻雞隻損失及部分圍籬設施毀損，為感謝部落居民主動通報、配合監測及協助現場應變，將依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付方案」核發入侵通報及監測獎勵金，並補償雞隻及圍籬損失。

花蓮分署強調，這次處置基於這隻黑熊已多次侵入清水部落，並反覆滋擾雞舍造成損失與居民不安，為降低人熊衝突，在多次驅趕無效後才啟動誘捕程序。

花蓮分署呼籲，民眾如發現黑熊侵擾或出沒，請立即通報0800-000930（您您您救山林）或花蓮分署，由專業人員到場協助處理，切勿自行捕捉或處置，以維護人熊安全。