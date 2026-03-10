快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，在「全國NGOs環境會議」動保議題分組整併過程中被部分團體否決，批評公共政策不能因特定立場而被封殺。記者李柏澔／攝影
保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，在「全國NGOs環境會議」動保議題分組整併過程中被部分團體否決，批評公共政策不能因特定立場而被封殺。記者李柏澔／攝影

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

保育團體今早召開記者會表示，「全國NGOs環境會議」作為全國性公共平台，應保障不同專業觀點平等表達的機會，否則環境會議便失去作為公共討論平台的功能。因此在既有機制內缺乏討論空間，才不得不於全國NGOs環境會議會議開幕前透過公開記者會方式，向社會說明這些原本應在環境平台中被理性討論的政策議題。

今年度被封殺的3項提案，包含「微調108課綱，將犬貓列入外來入侵種」、「禁止餵食遊蕩犬貓，搶救生態與公安危機」，以及「收容所應依動物人道處理評估機制落實執行安樂死」。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，全國NGOs環境會議本應是台灣公民社會討論環境議題、尋求共識的最高殿堂，但在過去3年中，關於遊蕩動物對生態衝擊的討論，卻一再於分組審查程序中，被特定立場的動保團體以未達共識為由強行封殺，這不僅是失職，更是對台灣生物多樣性的背叛。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，「為野生動物而走行動聯盟」發現，許多衝突根源於大眾對外來入侵種概念的模糊，現行108課綱自然領域雖然列舉了紅火蟻、福壽螺，卻對分布最廣、威脅最顯著的遊蕩犬貓卻隻字未提，致使連自然、國語教科書依然出現放養或餵食遊蕩犬貓的內容，許多民眾至今仍誤認犬貓是台灣原生種，因此提案要求教育部將犬貓明確列入自然領域領綱附錄四的外來入侵種教學說明中，只有讓下一代理解放養、棄養對生態系造成的毀滅性影響，台灣的動保觀念才能從盲目施捨轉向真正的飼主責任。

台灣石虎保育協會祕書長陳美汀表示，持續的餵食行為不僅讓遊蕩犬群聚，更會導致衝突熱區的犬隻數量永遠無法因結紮而下降，因此在生態敏感區與保育熱區應立即執行全面禁餵，同時也要求將持續性餵食者定義為法律上的管領人，餵食不能只有情感上的滿足，更必須負起法律上的飼主責任。

台灣石虎保育協會理事王泳心說，台灣實施零撲殺後，收容所已淪為變相的終養場，2024年安樂死執行率僅約 1%，這背後隱藏的是收容所極度的擁擠與動物福利的淪喪，因此提案要求安樂死必須回歸獸醫專業評估，而非受制於公眾輿論壓力。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政表示，涉及遊蕩動物對生態衝擊的政策建言，在分組審查階段便以未達共識為由，被直接排除在正式議程之外，如果一個提案只要有人不同意，就可以被排除，那麼實際上就形成了一種少數否決機制，這會導致一個非常嚴重的結果，只要某個議題涉及不同立場，它就永遠不可能進入正式討論。

動督盟理事長張勝鬘受訪表示，動保組議題需要所有動保組成員討論，若無法達成共識甚至出現爭議，以動保組名義通過提案，政府單位也無所適從，這是民主的過程，不是誰要封殺誰的問題，不過依照提案程序，會議提案今天就會截止。

108課綱

延伸閱讀

杜拜民眾急避中東戰火 寵物遺棄街頭或送安樂死

「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

台中港填海 環團：威脅白海豚棲地

清不勝清...海廢清理卡在對岸？ 海委會擬藉國際會議突破僵局

相關新聞

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

嘉義竹崎鄉內埔村一名吳姓愛媽長年以「觀音開示」為由餵食遊蕩犬，但因餵食的犬隻多次追咬民眾，而動保人員將肇事犬帶回時，吳女與動保人員發生衝突，後被重罰8萬6000元。愛貓狗人士指出，3月20日下午14時將到農業部前陳情，堅決反對民進黨立委蔡易餘、黃捷等人「餵食等同飼主」的動保法修正版本。

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

台中市一隻黑狗昨晚被飼主綁繩拿棍猛打，黑狗痛嚇哀號，過程被附近住戶錄影PO網；台中市動保處今天凌晨接獲通報，這隻黑狗又遭虐待，飼主拿菸作勢燙狗，動保處連夜會同警方找到黑狗和飼主，已留置黑狗送醫檢查，若查明飼主涉及傷害狗，最高將處7萬5千元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。