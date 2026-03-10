「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

保育團體今早召開記者會表示，「全國NGOs環境會議」作為全國性公共平台，應保障不同專業觀點平等表達的機會，否則環境會議便失去作為公共討論平台的功能。因此在既有機制內缺乏討論空間，才不得不於全國NGOs環境會議會議開幕前透過公開記者會方式，向社會說明這些原本應在環境平台中被理性討論的政策議題。

今年度被封殺的3項提案，包含「微調108課綱，將犬貓列入外來入侵種」、「禁止餵食遊蕩犬貓，搶救生態與公安危機」，以及「收容所應依動物人道處理評估機制落實執行安樂死」。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，全國NGOs環境會議本應是台灣公民社會討論環境議題、尋求共識的最高殿堂，但在過去3年中，關於遊蕩動物對生態衝擊的討論，卻一再於分組審查程序中，被特定立場的動保團體以未達共識為由強行封殺，這不僅是失職，更是對台灣生物多樣性的背叛。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，「為野生動物而走行動聯盟」發現，許多衝突根源於大眾對外來入侵種概念的模糊，現行108課綱自然領域雖然列舉了紅火蟻、福壽螺，卻對分布最廣、威脅最顯著的遊蕩犬貓卻隻字未提，致使連自然、國語教科書依然出現放養或餵食遊蕩犬貓的內容，許多民眾至今仍誤認犬貓是台灣原生種，因此提案要求教育部將犬貓明確列入自然領域領綱附錄四的外來入侵種教學說明中，只有讓下一代理解放養、棄養對生態系造成的毀滅性影響，台灣的動保觀念才能從盲目施捨轉向真正的飼主責任。

台灣石虎保育協會祕書長陳美汀表示，持續的餵食行為不僅讓遊蕩犬群聚，更會導致衝突熱區的犬隻數量永遠無法因結紮而下降，因此在生態敏感區與保育熱區應立即執行全面禁餵，同時也要求將持續性餵食者定義為法律上的管領人，餵食不能只有情感上的滿足，更必須負起法律上的飼主責任。

台灣石虎保育協會理事王泳心說，台灣實施零撲殺後，收容所已淪為變相的終養場，2024年安樂死執行率僅約 1%，這背後隱藏的是收容所極度的擁擠與動物福利的淪喪，因此提案要求安樂死必須回歸獸醫專業評估，而非受制於公眾輿論壓力。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政表示，涉及遊蕩動物對生態衝擊的政策建言，在分組審查階段便以未達共識為由，被直接排除在正式議程之外，如果一個提案只要有人不同意，就可以被排除，那麼實際上就形成了一種少數否決機制，這會導致一個非常嚴重的結果，只要某個議題涉及不同立場，它就永遠不可能進入正式討論。

動督盟理事長張勝鬘受訪表示，動保組議題需要所有動保組成員討論，若無法達成共識甚至出現爭議，以動保組名義通過提案，政府單位也無所適從，這是民主的過程，不是誰要封殺誰的問題，不過依照提案程序，會議提案今天就會截止。