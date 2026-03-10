聽新聞
愛吃醋2度遭退養…收容犬鐺鐺三度找家 終於遇到「專屬」幸福
中和動物之家收容犬「鐺鐺」因為相較親近人，比較不親近其他動物，從2020年起，2度被退養，讓人心疼，所幸今年終於遇到能給他專屬獨愛的飼主，找到最適合他的家。
中和動物之家表示，鐺鐺是一隻個性親人、溫和的犬隻，看到人時總會主動將頭靠在人腿上討摸摸，模樣十分可愛，也因此被志工們暱稱為「最會撒嬌的狗狗」。然而，鐺鐺因個性較容易吃醋，對其他動物適應較慢，自109年進入動物之家後，雖曾2度被認養，仍因與認養家庭中既有寵物相處不合而被退回，讓工作人員相當心疼。
直到今年2月，鐺鐺終於遇見願意理解牠、給牠專屬關愛的認養人江小姐。江小姐表示，家中陪伴多年的愛犬於去年12月因病過世，讓她十分難過，為了轉換心情，也希望透過捐贈物資行善，她來到中和動物之家探訪。當時一眼就注意到熱情親人的鐺鐺，互動後更是留下深刻印象，江小姐甚至連續2個月，只要有空便專程前往陪伴鐺鐺散步、互動培養感情，逐漸建立信任關係，最終決定於2月正式將牠帶回家，展開新的生活。
江小姐說，鐺鐺雖然愛撒嬌、黏人，但也需要單獨被關愛，因此家中目前規畫讓牠成為唯一寵物，給予穩定環境與充足陪伴，希望牠能安心生活，不再經歷分離。
動保處也表示，每隻收容動物都有不同個性與需求，找到適合的家庭比快速認養更重要，鐺鐺的故事正是「適合比速度重要」的最佳例子。另外，民眾可透過「AI寵物認養媒合系統」（https://findpet.tw/），透過AI分析犬隻性格與認養人生活型態，提供精準媒合建議、完整動物資訊與醫療地圖查詢功能，讓毛寶貝找到真正適合的家。
