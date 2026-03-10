快訊

愛吃醋2度遭退養…收容犬鐺鐺三度找家 終於遇到「專屬」幸福

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
中和動物之家表示，鐺鐺是一隻個性親人、溫和的犬隻，看到人時總會主動將頭靠在人腿上討摸摸，模樣十分可愛。圖／新北市動保處提供
中和動物之家表示，鐺鐺是一隻個性親人、溫和的犬隻，看到人時總會主動將頭靠在人腿上討摸摸，模樣十分可愛。圖／新北市動保處提供

中和動物之家收容犬「鐺鐺」因為相較親近人，比較不親近其他動物，從2020年起，2度被退養，讓人心疼，所幸今年終於遇到能給他專屬獨愛的飼主，找到最適合他的家。

中和動物之家表示，鐺鐺是一隻個性親人、溫和的犬隻，看到人時總會主動將頭靠在人腿上討摸摸，模樣十分可愛，也因此被志工們暱稱為「最會撒嬌的狗狗」。然而，鐺鐺因個性較容易吃醋，對其他動物適應較慢，自109年進入動物之家後，雖曾2度被認養，仍因與認養家庭中既有寵物相處不合而被退回，讓工作人員相當心疼。

直到今年2月，鐺鐺終於遇見願意理解牠、給牠專屬關愛的認養人江小姐。江小姐表示，家中陪伴多年的愛犬於去年12月因病過世，讓她十分難過，為了轉換心情，也希望透過捐贈物資行善，她來到中和動物之家探訪。當時一眼就注意到熱情親人的鐺鐺，互動後更是留下深刻印象，江小姐甚至連續2個月，只要有空便專程前往陪伴鐺鐺散步、互動培養感情，逐漸建立信任關係，最終決定於2月正式將牠帶回家，展開新的生活。

江小姐說，鐺鐺雖然愛撒嬌、黏人，但也需要單獨被關愛，因此家中目前規畫讓牠成為唯一寵物，給予穩定環境與充足陪伴，希望牠能安心生活，不再經歷分離。

動保處也表示，每隻收容動物都有不同個性與需求，找到適合的家庭比快速認養更重要，鐺鐺的故事正是「適合比速度重要」的最佳例子。另外，民眾可透過「AI寵物認養媒合系統」（https://findpet.tw/），透過AI分析犬隻性格與認養人生活型態，提供精準媒合建議、完整動物資訊與醫療地圖查詢功能，讓毛寶貝找到真正適合的家。

江小姐甚至連續2個月，只要有空便專程前往陪伴鐺鐺散步、互動培養感情，逐漸建立信任關係，最終決定於2月正式將牠帶回家，展開新的生活。圖／新北市動保處提供
江小姐甚至連續2個月，只要有空便專程前往陪伴鐺鐺散步、互動培養感情，逐漸建立信任關係，最終決定於2月正式將牠帶回家，展開新的生活。圖／新北市動保處提供

江小姐表示，來到中和動物之家探訪。當時一眼就注意到熱情親人的鐺鐺。圖／新北市動保處提供
江小姐表示，來到中和動物之家探訪。當時一眼就注意到熱情親人的鐺鐺。圖／新北市動保處提供

中和動物之家表示，鐺鐺是一隻個性親人、溫和的犬隻，看到人時總會主動將頭靠在人腿上討摸摸，模樣十分可愛。圖／新北市動保處提供
中和動物之家表示，鐺鐺是一隻個性親人、溫和的犬隻，看到人時總會主動將頭靠在人腿上討摸摸，模樣十分可愛。圖／新北市動保處提供

寵物 動物 中和

相關新聞

「禁餵食浪浪」議題遭拒 保育團體批「全國NGOs環境會議」封殺

「全國NGOs環境會議」由環境保護與生態保育等公民團體聯合籌辦，是台灣環境議題及政策的重要指標活動。保育團體今召開記者會表示，所提關於流浪犬貓政策的建議，卻在動保議題分組整併過程中，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論。台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需要更多討論，不是要刻意封殺。

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

嘉義竹崎鄉內埔村一名吳姓愛媽長年以「觀音開示」為由餵食遊蕩犬，但因餵食的犬隻多次追咬民眾，而動保人員將肇事犬帶回時，吳女與動保人員發生衝突，後被重罰8萬6000元。愛貓狗人士指出，3月20日下午14時將到農業部前陳情，堅決反對民進黨立委蔡易餘、黃捷等人「餵食等同飼主」的動保法修正版本。

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

台中市一隻黑狗昨晚被飼主綁繩拿棍猛打，黑狗痛嚇哀號，過程被附近住戶錄影PO網；台中市動保處今天凌晨接獲通報，這隻黑狗又遭虐待，飼主拿菸作勢燙狗，動保處連夜會同警方找到黑狗和飼主，已留置黑狗送醫檢查，若查明飼主涉及傷害狗，最高將處7萬5千元罰鍰。

