獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了
屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物「墨西哥黑王蛇」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。
農業處動保科近期接獲民眾通報特殊寵物越來越多元，之前曾有山羊、兔子，近日出現墨西哥黑王蛇，還有多隻鸚鵡、豬、柯爾鴨。
這條溜出家門一年的墨西哥黑王蛇，是民眾3月7日在屏東市民教路附近發現，初步檢查後進入屏東動物之家收容，7日公布認養資訊，引發網友熱議。
昨上班日，動保科接獲飼主來電相約到動物之家查看，該名飼主提到，墨西哥黑王蛇大約4歲，溜出家門一年。動物之家人員查證相關資訊，檢視墨西哥黑王蛇鱗片、臉型等，與飼主提供相關照片等均符合，蛇的鱗片類似人類指紋，昨天下午讓飼主領回。
民眾撿到各種特殊寵物，動保科表示，先前曾被領回特殊寵物有澤巨蜥、蘇卡達象龜與球蟒等。
有飼養墨西哥黑王蛇飼主說，墨西哥黑王蛇一身全黑，是寵物蛇中人氣王，墨西哥黑王蛇吃小老鼠，有的飼主會用活體餵食，有的會用冷凍老鼠餵食。黑王蛇的價格在千元到萬元之間都有，看體型大小，墨西哥黑王蛇無毒。
