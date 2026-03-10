快訊

獨／溜出家門一年「墨西哥黑王蛇」 屏東動物之家幫忙找到飼主了

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
民眾在路邊發現墨西哥黑王蛇，動保科公布認養資訊後，飼主找回溜出家門一年的墨西哥黑王蛇。圖／取自屏東縣動物認養及宣導專區臉書
屏東縣府農業處動保科近日接獲民眾通報特殊寵物墨西哥黑王」一條，公布認養資訊引發熱議，蛇的飼主昨下午到屏東動物之家，經查證比對相關資訊後，確認這條黑王蛇是為該飼主所飼養，墨西哥黑王蛇溜出家門一年，失而復得。

農業處動保科近期接獲民眾通報特殊寵物越來越多元，之前曾有山羊、兔子，近日出現墨西哥黑王蛇，還有多隻鸚鵡、豬、柯爾鴨。

這條溜出家門一年的墨西哥黑王蛇，是民眾3月7日在屏東市民教路附近發現，初步檢查後進入屏東動物之家收容，7日公布認養資訊，引發網友熱議。

昨上班日，動保科接獲飼主來電相約到動物之家查看，該名飼主提到，墨西哥黑王蛇大約4歲，溜出家門一年。動物之家人員查證相關資訊，檢視墨西哥黑王蛇鱗片、臉型等，與飼主提供相關照片等均符合，蛇的鱗片類似人類指紋，昨天下午讓飼主領回。

民眾撿到各種特殊寵物，動保科表示，先前曾被領回特殊寵物有澤巨蜥、蘇卡達象龜與球蟒等。

有飼養墨西哥黑王蛇飼主說，墨西哥黑王蛇一身全黑，是寵物蛇中人氣王，墨西哥黑王蛇吃小老鼠，有的飼主會用活體餵食，有的會用冷凍老鼠餵食。黑王蛇的價格在千元到萬元之間都有，看體型大小，墨西哥黑王蛇無毒。

民眾在路邊發現墨西哥黑王蛇，動保科公布認養資訊後，飼主找回溜出家門一年的墨西哥黑王蛇。圖／取自屏東縣動物認養及宣導專區臉書
民眾在路邊發現墨西哥黑王蛇，動保科公布認養資訊後，飼主找回溜出家門一年的墨西哥黑王蛇。圖／讀者提供
民眾在路邊發現墨西哥黑王蛇，動保科公布認養資訊後，飼主找回溜出家門一年的墨西哥黑王蛇。圖／讀者提供
黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

嘉義竹崎鄉內埔村一名吳姓愛媽長年以「觀音開示」為由餵食遊蕩犬，但因餵食的犬隻多次追咬民眾，而動保人員將肇事犬帶回時，吳女與動保人員發生衝突，後被重罰8萬6000元。愛貓狗人士指出，3月20日下午14時將到農業部前陳情，堅決反對民進黨立委蔡易餘、黃捷等人「餵食等同飼主」的動保法修正版本。

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

台中市一隻黑狗昨晚被飼主綁繩拿棍猛打，黑狗痛嚇哀號，過程被附近住戶錄影PO網；台中市動保處今天凌晨接獲通報，這隻黑狗又遭虐待，飼主拿菸作勢燙狗，動保處連夜會同警方找到黑狗和飼主，已留置黑狗送醫檢查，若查明飼主涉及傷害狗，最高將處7萬5千元罰鍰。

