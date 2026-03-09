黑熊常來偷雞 雞農選擇保育共存獲表揚

花蓮養雞戶古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，儘管常遭黑熊闖入雞舍偷吃雞，但他們第一時間通報主管機關，並配合裝監測設備協助追蹤黑熊行蹤。林保署花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

過去兩年，野放的台灣黑熊「阿里曼‧西肯」多次造訪卓溪鄉各養雞場，其中古麗莉的養雞場多次被闖入，古麗莉與丈夫為守護雞舍，經常戴著熊鈴、手持喇叭巡視，承受心理壓力，也蒙受經濟損失。

「前後損失超過四百隻雞」，古麗莉說，一開始不知道是黑熊吃雞，還以為是果子貍闖入，看到地面留下的大腳印，擔心可能是黑熊，立即通報林保署，經專家勘查，確認是黑熊所為。

在花蓮分署協助下，養雞場架設監視器，可透過相機監測黑熊動態，雞農攜帶熊鈴並準備趕熊用的大炮。因養雞場地勢曲折，無法全面架設電網，「黑熊很聰明，知道白天有人會躲起來」。

花蓮分署長黃群策說，古麗莉協助掌握黑熊活動軌跡，防範人熊衝突；不使用毒餌或傷害性陷阱、妥善管理飼料與食物來源，成為人熊共存示範。