羅東現大量候鳥死亡 宜蘭縣府：不排除誤食毒物

媒體報導，宜蘭縣羅東運動公園附近農田出現大量候鳥死亡，宜蘭縣政府農業處今天表示，目前無法確定原因，不排除誤食毒性物質，明天將派員到場瞭解情況。

縣府農業處畜產科長卓盟翔說，羅東運動公園附近農田出現候鳥死亡情況，目前還無法確定原因，不排除誤食毒性物質的可能，也可能有其他因素，仍需進一步調查後才能釐清。

卓盟翔表示，明天將主動聯絡通報人士並到場了解狀況，若確認有人蓄意使用毒物造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法規定，行為人可能涉及刑責，最重可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並可併科新台幣20萬元到100萬元罰金。

卓盟翔說，水稻秧苗剛插秧的初期，確實比較容易受到福壽螺或蝸牛啃食的影響，建議農民可透過人工撿拾的方式處理，或使用例如苦茶粕等有機資材，減少對秧苗的危害，農業處也會加強輔導農民，謹慎使用農藥或相關防治藥劑。