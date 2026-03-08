快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
林保署花蓮分署表彰養雞農配合友善黑熊政策，頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署表彰養雞農配合友善黑熊政策，頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

過去2年，野放追蹤的台灣黑熊「阿里曼‧西肯」多次造訪花蓮卓溪鄉各養雞場，其中古麗莉的養雞場，曾多次遭黑熊入侵吃雞，古麗莉與丈夫為守護雞舍，經常戴著熊鈴、手持喇叭巡視，不僅承受心理壓力，也蒙受不小經濟損失。

古麗莉表示，一開始並不知道是黑熊吃雞，還以為是果子貍，「雞隻怎麼損失這麼多」，前後損失超過400隻雞，甚至曾想守在雞舍看看是什麼動物偷吃。後來看到地面留下的腳印很大，擔心可能是黑熊，立即通報林保署，經專家勘查後確認確實為黑熊所為。

在花蓮分署協助下，養雞場開始架設監視器、攜帶熊鈴並準備趕熊用的大炮，同時透過相機監測黑熊動態。不過古麗莉說，養雞場地勢曲折無法全面架設電網，每次到雞場仍擔心黑熊突然出現，「但黑熊也很聰明，知道白天有人都會躲起來」。雖然雞隻損失不少，但她認為黑熊是保育類動物，不會傷害牠，也很高興能獲得「友善黑熊夥伴」認證。

花蓮分署長黃群策表示，古麗莉在黑熊出沒初期就主動通報，並配合架設4G相機、自動感應器等設備，協助分署掌握黑熊活動軌跡，防範人熊衝突；不使用毒餌或傷害性陷阱、妥善管理飼料與食物來源。即使去年黑熊再次返回養雞場，她仍持續配合監測與管理措施，也保留野生動物通行與緩衝空間，成為山村人熊共存的重要示範案例。

黃群策指出，面對人熊衝突，透過科學化管理，以「預防勝於補救」為核心理念，才能讓農業生產與生態保育並行，此次為雞世界商號掛牌，不僅象徵山村邁向人熊共存的重要一步，也代表第一線農友願意支持保育政策。

花蓮分署號召消費者支持購買「雞世界商號」的友善黑熊雞肉，以實際行動鼓勵採取友善黑熊的在地農友，讓過去「戴著熊鈴巡雞舍的恐懼」，轉化為「心存友善護雞隻的安心」。

養雞農在養雞場架設驅離感應燈、架設4G相機等裝備，協助林保署花蓮分署追蹤黑熊。圖／林保署花蓮分署提供
養雞農在養雞場架設驅離感應燈、架設4G相機等裝備，協助林保署花蓮分署追蹤黑熊。圖／林保署花蓮分署提供

林保署花蓮分署表彰養雞農配合友善黑熊政策，頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署表彰養雞農配合友善黑熊政策，頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌。圖／林保署花蓮分署提供

養雞農在養雞場架設驅離感應燈、架設4G相機等裝備，協助林保署花蓮分署追蹤黑熊。圖／林保署花蓮分署提供
養雞農在養雞場架設驅離感應燈、架設4G相機等裝備，協助林保署花蓮分署追蹤黑熊。圖／林保署花蓮分署提供

台灣黑熊 黑熊 花蓮

延伸閱讀

雲林爆禽流感 養雞場疑隱匿疫情恐挨罰

世界野生動物日最暖禮物！屏科大幼保系創作繪本 全是真實救援案例

下雪無處躲…北海道熊牧場「20隻棕熊」擠一屋 她看完曝心聲：再也不去了

四川出現黢黑大熊貓 網笑「去挖煤」、禁止cos黑熊

相關新聞

黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

嘉義竹崎鄉內埔村一名吳姓愛媽長年以「觀音開示」為由餵食遊蕩犬，但因餵食的犬隻多次追咬民眾，而動保人員將肇事犬帶回時，吳女與動保人員發生衝突，後被重罰8萬6000元。愛貓狗人士指出，3月20日下午14時將到農業部前陳情，堅決反對民進黨立委蔡易餘、黃捷等人「餵食等同飼主」的動保法修正版本。

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

台中市一隻黑狗昨晚被飼主綁繩拿棍猛打，黑狗痛嚇哀號，過程被附近住戶錄影PO網；台中市動保處今天凌晨接獲通報，這隻黑狗又遭虐待，飼主拿菸作勢燙狗，動保處連夜會同警方找到黑狗和飼主，已留置黑狗送醫檢查，若查明飼主涉及傷害狗，最高將處7萬5千元罰鍰。

Apple春季新品全系列齊發 2萬元有找MacBook Neo超吸睛

Apple春季新品週全系列新品陣容華麗登場，包含效能與相機雙進化的iPhone 17e、搭載M4晶片的全新iPad Air、搭載M5 Pro與M5 Max晶片的MacBook Pro、效能躍升並容量加倍的M5版MacBook Air，以及專為創作者打造的Studio Display與Studio Display XDR顯示器系列。而其中最受矚目、壓軸登場的，莫過於售價不到2萬元、打破品牌價格門檻的平價筆電MacBook Neo。

種下梭羅木等牠回來 南投植樹節為「黑美人」鋪路

為復育保育類動物台灣爺蟬棲地，林業及自然保育署南投分署與南投縣政府7日在埔里福興溫泉遊客中心旁栽種台灣梭羅木等原生樹種。由於梭羅木是爺蟬若蟲期的重要食草，盼透過種樹復育生態，讓爺蟬未來有機會重返山林。

新北力推熟齡毛寶貝認養 認養送6好禮、還可免費諮詢寵物行為

成犬被認養機率比較低，新北市動保處為提高認養率，只要在8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，並與國立中興大學合作提供飼主犬隻行為免費諮詢服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。