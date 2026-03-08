黑熊常來偷吃雞仍選擇保育 花蓮卓溪鄉雞農獲頒「友善黑熊夥伴」

花蓮養雞農古麗莉、陳文德夫婦在卓溪鄉古風村石平部落養雞，受到黑熊傾擾後，第一時間通報林業及自然保育署花蓮分署，裝設監測設備協助追蹤黑熊行蹤，為表彰他們配合友善黑熊政策，花蓮分署頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，古麗莉也盼未來能與黑熊和平共存。

過去2年，野放追蹤的台灣黑熊「阿里曼‧西肯」多次造訪花蓮卓溪鄉各養雞場，其中古麗莉的養雞場，曾多次遭黑熊入侵吃雞，古麗莉與丈夫為守護雞舍，經常戴著熊鈴、手持喇叭巡視，不僅承受心理壓力，也蒙受不小經濟損失。

古麗莉表示，一開始並不知道是黑熊吃雞，還以為是果子貍，「雞隻怎麼損失這麼多」，前後損失超過400隻雞，甚至曾想守在雞舍看看是什麼動物偷吃。後來看到地面留下的腳印很大，擔心可能是黑熊，立即通報林保署，經專家勘查後確認確實為黑熊所為。

在花蓮分署協助下，養雞場開始架設監視器、攜帶熊鈴並準備趕熊用的大炮，同時透過相機監測黑熊動態。不過古麗莉說，養雞場地勢曲折無法全面架設電網，每次到雞場仍擔心黑熊突然出現，「但黑熊也很聰明，知道白天有人都會躲起來」。雖然雞隻損失不少，但她認為黑熊是保育類動物，不會傷害牠，也很高興能獲得「友善黑熊夥伴」認證。

花蓮分署長黃群策表示，古麗莉在黑熊出沒初期就主動通報，並配合架設4G相機、自動感應器等設備，協助分署掌握黑熊活動軌跡，防範人熊衝突；不使用毒餌或傷害性陷阱、妥善管理飼料與食物來源。即使去年黑熊再次返回養雞場，她仍持續配合監測與管理措施，也保留野生動物通行與緩衝空間，成為山村人熊共存的重要示範案例。

黃群策指出，面對人熊衝突，透過科學化管理，以「預防勝於補救」為核心理念，才能讓農業生產與生態保育並行，此次為雞世界商號掛牌，不僅象徵山村邁向人熊共存的重要一步，也代表第一線農友願意支持保育政策。

花蓮分署號召消費者支持購買「雞世界商號」的友善黑熊雞肉，以實際行動鼓勵採取友善黑熊的在地農友，讓過去「戴著熊鈴巡雞舍的恐懼」，轉化為「心存友善護雞隻的安心」。

養雞農在養雞場架設驅離感應燈、架設4G相機等裝備，協助林保署花蓮分署追蹤黑熊。圖／林保署花蓮分署提供

林保署花蓮分署表彰養雞農配合友善黑熊政策，頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌。圖／林保署花蓮分署提供