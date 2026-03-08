「觀音指示餵狗｣被重罰 愛狗人士預告20日農業部前抗議

嘉義竹崎鄉內埔村一名吳姓愛媽長年以「觀音開示」為由餵食遊蕩犬，但因餵食的犬隻多次追咬民眾，而動保人員將肇事犬帶回時，吳女與動保人員發生衝突，後被重罰8萬6000元。愛貓狗人士指出，3月20日下午14時將到農業部前陳情，堅決反對民進黨立委蔡易餘、黃捷等人「餵食等同飼主」的動保法修正版本。

今年1月28日立法院經濟委員會逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增飼主認定包含定時定點餵食之人，該修正版本得到民間許多支持，但農業部當時認為實務上舉證存在困難，因此未達到共識。

針對去年嘉義縣內埔村愛媽，因任由餵食的遊蕩犬隻進出其加油站部空間棲息，因符合管領者標準，即被認定為飼主，因此被嘉義縣防疫所開單處罰8萬6000元，11隻狗也被沒入。

愛狗人士黃泰山表示，既然防疫所認定愛媽是飼主，犬隻就屬愛媽所有，防疫所在愛媽反對並阻擋抓狗下，仍強硬抓走11隻，公務員光天化日之下強搶民眾的狗已涉嫌違法，而且飼主為何不能餵食自己的狗？目前長期固定餵食並不構成管領人，因為該條文尚未通過。

黃泰山預告，法律都還在立法院爭議中，各地方政府就開始認定餵食等同飼主，並以重罰製造寒蟬效應，3月20日將到農業部前展開陳情，要求中央主管機關農業部出面制止地方惡行。