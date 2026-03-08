聽新聞
虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援
台中市一隻黑狗昨晚被飼主綁繩拿棍猛打，黑狗痛嚇哀號，過程被附近住戶錄影PO網；台中市動保處今天凌晨接獲通報，這隻黑狗又遭虐待，飼主拿菸作勢燙狗，動保處連夜會同警方找到黑狗和飼主，已留置黑狗送醫檢查，若查明飼主涉及傷害狗，最高將處7萬5千元罰鍰。
台中市動物保護防疫處表示，今天凌晨1時40分接獲1959通報，昨天傷害犬隻案飼主又牽狗於同一處休息，並作勢拿菸燙狗。動保處獲報後立即派員至現場會同警方處理。
動保處表示，犬隻目測無明顯外傷，精神體態尚可，為保全證據並確保動物安全，現場已扣留犬隻，並由1959廠商人員先將案犬送往動物醫院進行檢查，如有必要將給予犬隻適當醫療處置。
動保處說，後續將視檢查結果及調查情形，若涉及傷害動物，可依違反動物保護法，處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。
