Apple春季新品全系列齊發 2萬元有找MacBook Neo超吸睛

Apple春季新品週全系列新品陣容華麗登場，包含效能與相機雙進化的iPhone 17e、搭載M4晶片的全新iPad Air、搭載M5 Pro與M5 Max晶片的MacBook Pro、效能躍升並容量加倍的M5版MacBook Air，以及專為創作者打造的Studio Display與Studio Display XDR顯示器系列。而其中最受矚目、壓軸登場的，莫過於售價不到2萬元、打破品牌價格門檻的平價筆電MacBook Neo。

這次Apple特別於紐約、倫敦、上海三地同步連線舉辦新品體驗會，記者也受邀前往上海搶先一睹新品魅力。本次發表會不僅展現了硬體效能的持續進化，更讓人清楚感受到Apple正積極拓展產品適用族群的戰略布局。

2萬有找的MacBook Neo鎖定學生入門

此次發表最令市場震撼的莫過於全新筆電產品線MacBook Neo的亮相，這款被網友笑稱「比自家Mac Pro輪組套件還便宜」的電腦，以19,900元起的超殺價格直攻入門市場，學生教育優惠價更只要16,900元起。

MacBook Neo採用一體成形的鋁金屬設計，重量僅1.22公斤，並推出胭粉色、靛青色、銀色與橘黃色4款搶眼配色，主打輕巧耐用與年輕化風格，鎖定學生與入門用戶市場。儘管定位平價，其核心搭載了A18 Pro晶片，整合5核心GPU與16核心神經網路引擎，除了滿足文書處理、網頁瀏覽、影音串流與照片編輯等日常需求，更可流暢執行Apple Intelligence與各類裝置端AI任務。

官方數據指出，相較搭載Intel Core Ultra 5的主流PC機種，MacBook Neo在網頁瀏覽等日常任務處理速度最快可提升50%，執行進階AI相關工作負載速度最高可達3倍。此外，13吋Liquid Retina顯示器具備500尼特亮度與抗反射鍍膜，並具備長達16小時的長效續航力。對於預算有限的消費者，或是想入手人生第一台筆電的學生族群，都提供了極具吸引力的Mac入門選擇 。

iPhone 17e嫩粉色吸睛 有MagSafe更方便

現場另一亮點則是有著吸睛「嫩粉色」的iPhone 17e，換上採用3奈米製程打造的A19晶片，並搭載Apple自研的C1X行動數據機，連線速度較前代快達2倍且具備更佳的能源效率。相機規格亦同步進化，採用4800萬像素二合一融合相機系統，支援2倍光學品質望遠與4K/60fps杜比視界錄影，還有新一代人像模式，大幅提升日常拍攝與影音創作的靈活度。

此外，iPhone 17e終於擁有MagSafe功能，支援最高15W的無線快充，不僅有效降低電力焦慮，也正式解鎖豐富的磁吸配件生態系。更令人驚喜的是，台灣售價維持21,900元起，儲存容量卻從128GB直接翻倍至256GB，容量倍增不加價，實在太有誠意。

晶片全面更新 AI與創作效能再突破

除了入門級產品，Apple也同步升級了其專業與進階產品線。MacBook Pro系列強勢換裝全新的M5 Pro與M5 Max晶片，採用全新融合架構設計，最高配置18核心CPU，包含6個超級核心與12個效能核心，GPU每核心皆搭載神經網路加速器，AI影像生成效能較M1 Pro與M1 Max最高提升8倍，電池續航力更推向驚人的24小時。新款MacBook Pro起始儲存空間提升至1TB起跳，並全面支援Wi-Fi 7、藍牙6.0及3個Thunderbolt 5連接埠，為高階創作、3D算繪與AI模型訓練提供更強大的行動創作平台。

廣受全球用戶喜愛的MacBook Air也升級搭載M5晶片，AI任務處理效能最高較M1機型提升9.5倍。新機標配512GB儲存空間，續航力達18小時，並配備1200萬像素Center Stage相機與三麥克風陣列，為行動工作者提供更流暢的視訊通話體驗，特別適合行動工作者與學生族群。

iPad系列也迎來M4版iPad Air更新，搭載16核心神經網路引擎，速度較M1提升最高3倍。統一系統記憶體由前代提升50%至12GB，記憶體頻寬達120GB/s，可更快速處理裝置端AI模型與高負荷的多工任務。配合全新iPadOS 26導入更直覺的視窗管理系統與選單列設計，並強化「檔案」與「預覽」app功能，讓iPad Air在工作與娛樂之間的切換更加流暢。

瞄準專業創作者！Studio Display系列升級登場

針對影像創作者與專業設計需求，Apple也同步推出新款Studio Display與旗艦級Studio Display XDR顯示器。其中Studio Display XDR採用mini-LED背光技術，具備高達2000尼特的HDR峰值亮度與120Hz更新率，並支援P3廣色域與Adobe RGB色域，能滿足從一般內容創作者到頂尖影像專業人士的高階顯示需求。透過與Mac裝置的深度整合，這兩款顯示器在色彩管理與影像處理流程上都提供更完整的專業工作環境。

從本次春季新品佈局可看出，Apple正加速將AI技術從高階產品線拓展至入門市場。MacBook Neo的推出，不僅打破Apple長期以來給人「高價產品」的市場印象，更象徵AI筆電將正式進入2萬元以下的戰區，對Windows與Chromebook平價筆電市場勢必形成強烈衝擊。而iPhone 17e與iPad Air的效能躍升，也有望吸引更多入門用戶加入Apple生態系。

整體而言，Apple透過自研晶片、軟硬體整合以及Apple Intelligence的深度融合，正逐步打造更直覺、更具生產力且更具性價比的數位生活體驗。隨著新品陣容今年陸續開賣，勢必掀起新一波蘋果換機熱潮。

嫩粉色iPhone 17e與胭粉色MacBook Neo從內到外完美搭配。記者黃筱晴／攝影

Studio Display和Studio Display XDR配備強大的Thunderbolt 5，提供更方便快速的連線體驗。記者黃筱晴／攝影

iPhone 17e配備Apple最新一代A19晶片、4800萬像素二合一相機系統，256GB起始儲存空間，以及便利的MagSafe。記者黃筱晴／攝影

iPhone 17e新增支援MagSafe，同步帶來豐富的配件生態系。記者黃筱晴／攝影

MacBook Neo提供4種絕美配色，銀色、胭粉色、橘黃色和靛青色。記者黃筱晴／攝影

新款iPad Air更快的神經網路引擎，非常適合各種運用裝置端AI的日常任務。記者黃筱晴／攝影

機身重量約1.22公斤，實際拿起來相當輕盈俐落。記者黃筱晴／攝影