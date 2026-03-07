快訊

台中北屯傳虐狗 市府動保處：調閱監視器追查

中央社／ 台中7日電

網友在台中市北屯區拍到男子打狗畫面並上傳網路平台引發眾怒，台中市動保處今天表示，將持續調閱監視器追查行為人身分與經過，相關行為致動物受傷依法最高可罰7萬5000元。

網友拍到1名男子在路邊持棍棒不斷抽打小狗畫面，並將影片上傳網路社群平台，殘忍畫面引發眾怒，也吸引無黨籍台中市議員吳佩芸關注，她隨即聯繫台中市農業局及動保處，要求派人調查及依法開罰。

台中市動物保護防疫處表示，為釐清事發經過，已派員前往現場查訪，並向社區管理室及周邊住戶、店家了解情況，但目前仍無法取得疑似行為人的身分資料。

動保處指出，經調閱社區內監視器畫面後發現，涉及施暴的行為人行經至路口後，便無法再追蹤行蹤。後續將請警方協助調閱周邊路口監視器，希望進一步釐清行為人的身分與事發經過。

動保處也呼籲，任何人都不得騷擾、虐待或傷害動物。如果相關行為導致動物受傷，將可能違反動物保護法，可處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

若民眾發現有動物遭受虐待或不當對待情形，可撥打台中市1959動保專線，並提供相關事證，動保處將依規定進行查處。

動物 吳佩芸 無黨籍

