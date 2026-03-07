種下梭羅木等牠回來 南投植樹節為「黑美人」鋪路

為復育保育類動物台灣爺蟬棲地，林業及自然保育署南投分署與南投縣政府7日在埔里福興溫泉遊客中心旁栽種台灣梭羅木等原生樹種。由於梭羅木是爺蟬若蟲期的重要食草，盼透過種樹復育生態，讓爺蟬未來有機會重返山林。

「南投縣植樹節活動」由幼兒園小朋友帶動唱揭開序幕，現場還安排舞蹈表演，吸引不少民眾攜家帶眷參與植樹。主辦單位在現地栽植台灣肖楠45株、台灣梭羅木36株，總計81株，栽植面積約0.32公頃。

林保署南投分署代分署長王怡靖表示，台灣梭羅木是特有原生植物，分布在中南部低海拔地區，數量並不多，在2017被列為近危物種。梭羅木更是台灣爺蟬若蟲期的重要食草，幼蟲躲在土壤中時會吸食樹根養分，因此梭羅木的存續，直接影響爺蟬族群。

台灣爺蟬屬於二級保育類野生動物，也是台灣體型最大的蟬，體色漆黑並帶有藍綠色花紋，因此又有「黑美人」或「青頭蟬」之稱。每年五到六月間，若蟲會爬出土壤羽化為成蟲，並在樹冠間發出宏亮鳴聲。過去低海拔山區大量開發，使梭羅木數量減少，也讓爺蟬棲地受到威脅。

王怡靖說，今年植樹月以「原地扎根．韌性森活」為主題，在埔里栽種梭羅木，未來當梭羅木開花結果，能讓台灣爺蟬回到這片山林定居。

活動現場也提供民眾領苗栽種，包括七里香、蘭嶼羅漢松、金毛杜鵑及烏來杜鵑各300株，共1200株。民眾只要完成闖關活動就能帶苗回家種植，推廣居家綠美化。

參與活動的葉小姐表示，剛好住在埔里，就和家人一起來種梭羅木，之後也打算帶幾株杜鵑回家栽種。

活動也頒發社區林業績優社區獎項，特優由草屯鎮平林社區發展協會獲得，優等為日月潭頭社文史采風發展協會，甲等則是台灣永續聯盟，表揚長期投入森林巡護、生態調查與環境教育的社區團體。

南投縣植樹節今天在福興溫泉區舉行，種植台灣梭羅木，幫助爺蟬重回山林。圖／林保署南投分署提供

