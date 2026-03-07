新北力推熟齡毛寶貝認養 認養送6好禮、還可免費諮詢寵物行為

成犬被認養機率比較低，新北市動保處為提高認養率，只要在8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，並與國立中興大學合作提供飼主犬隻行為免費諮詢服務。

八里動物之家的收容犬隻「LUCY」，7年前被民眾通報在泰山區大科路附近流浪，剛來時全身爬滿壁蝨，同時還患有毛囊蟲症，皮膚病相當嚴重，治療及照護的時間漫長，在大家悉心照顧下終於又長出健康的毛髮。志工彭先生表示，「LUCY」很親人，喜歡跟人互動，而且學習指令很快速，是居家伴侶的好夥伴。

認養人林先生表示，之前有養過3隻狗陪伴，都是因為年紀大而相繼去世，自身對熟齡犬照顧算是很有經驗，認養熟齡犬也是他的首選，經過動保員詳細介紹「LUCY」的狀況，覺得相當符合需求，實際互動也很有默契。

相比幼犬的可愛，成犬、熟齡犬相對穩定，但可能因為殘疾或是年齡較大，不像幼犬容易被認養。動保處表示，認養熟齡犬，除有終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利外，今年和中興大學合作，提供飼主犬隻行為免費諮詢服務，由專家親自為飼主指導認養毛寶貝行為偏差諮詢服務。

另外，動保處也和數位發展部數位產業署共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過各種篩選條件媒合出民眾心目中理想的毛寶貝，民眾到動物之家前，可以先透過系統媒合，讓認養動物不再侷限於舊有的思維，成功開啟認養動物策略的新里程，也希望幫助更多毛寶貝回歸家庭。