台中港填海 環團：威脅白海豚棲地

全球僅剩四十七隻台灣白海豚，監督施政聯盟、媽祖魚保育聯盟、立委陳昭姿昨表示，白海豚棲息環境正遭受台中港新填方區、台電五接和中油二接四期擴建的威脅，其中台中港新建填方區海堤工程的南填方區規避環評，累計填築十公頃、放置十八座沉箱破壞海洋生態及海床，加速白海豚滅絕，呼籲立即停工，補辦二階環評。

陳昭姿說，台中港南填方區填海造陸工程毀損白海豚熱區六十五公頃，然而交通部、港務公司自行認定填海造陸範圍位於防波堤內，所以免經環評，從衛星地圖來看，南填方區附近根本沒有防波堤，是開放水域。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，只有在既有港區防波堤範圍「內」，才可例外免環評，本案填築範圍屬於開放水域，明顯未被防波堤包圍在內，依法就應該實施環評。

荒野保護協會副理事長陳憲政呼籲立即停止二接、五接及南填方區相關開發計畫，補做環評。

港務公司宣稱，此範圍確實是在既有防波堤內，並未違法，由於防波堤明顯是垂直擴向海外，並沒有內外之分，引發現場質疑連連。最後在陳昭姿要求下，交通部應允二周內重新提交說明，環境部再花二周重新審查、評估。期間港務公司必須先暫停工程。