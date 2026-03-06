台中海洋館企鵝成家後下蛋 檢測是否受精

台中海洋館內的麥哲倫企鵝，今年2月甫成家，台中海洋館今天表示，館內6隻企鵝2月間出現求偶狀態，配對成家後目前產下4顆蛋，後續安排檢查是否有受精，期盼迎接企鵝寶寶誕生。

台中海洋館人員今天告訴中央社記者，館內目前飼有6隻麥哲倫企鵝，2月間出現頻繁的點頭致意、互相追逐等求偶儀式，館方協助配對成家，日前發現3對企鵝夫妻共產下4顆蛋，其中一對一次就產下2顆蛋。

館方指出，麥哲倫企鵝平均可產下2顆蛋，孵化期約40天，飼育團隊將持續監控，近期進行檢測確認企鵝蛋是否有受精，若有受精預計採自然方式由企鵝自行孵育，團隊也會確保環境的濕度與水質，協助企鵝順利延續家族。

館方呼籲，繁殖季內的企鵝對非自然聲響的敏感度提升。高分貝的突然巨響會導致孵蛋中的企鵝心跳急速加快，可能因受驚而暫時離開巢穴，增加企鵝蛋被掠食或受寒的風險。民眾進入企鵝區時保持低聲，請勿大聲尖叫、喧嘩或拍打玻璃，以免聲音震動引發企鵝的過度防禦行為。