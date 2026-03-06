Dolce&Gabbana日前以「Identity」為主題發表了2026秋冬女裝系列，品牌回歸本源，將西西里視為情感象徵，透過品牌代表性的黑色、蕾絲訴說的親密與剪裁建基的權威性，形塑出一套剛柔並濟的風格，以熱情成就真實，全數大秀共發表75套造型，並有品牌摯友美國流行天后瑪丹娜，品牌大使崔傘與南韓演員李聖經皆成為了大秀來賓。

Dolce&Gabbana透過本次發表再度展現精準的剪裁與縝密輪廓，透過羊毛細條紋等經典面料圖騰，重塑嚴謹的工藝傳統 。黑色貫穿整季，並象徵永恆優雅與對西西里意象的執迷；西西里傳統的典藏印花並以當代的形式呈現於雪紡、緞面絲綢和襯衫裙。

剛與柔的創意對話是本季核心，像是寬鬆剪裁的西裝外套下透出內襯蕾絲，領帶和挺身白襯衫則散發出堅定而感性氣息；原來設計師將男裝的款式以全新比例、收腰設計和強化內部結構重新改造，尤其特別強調臀部線條，賦予女裝婀娜又帶來強勢的優雅精緻。

全新設計的包款在伸展台上矚目登場，提供從柔軟納帕皮革到珍稀皮革的多種選擇像是Mysicily包款展現傳統手工技藝的溫暖與價值，Dina包則將少女愛用的鉤織小巧花卉縫線呈現在皮革上；Carla包款則選用交織手法結合皮革與針織，透過諸多細節保留了地中海的生活風格，並可搭配迷你掛式、配件，創造個人化的趣向品味。

西裝外套注入全新比例並加以收腰設計、內部結構強化，也堅定、也感性。圖／Dolce&Gabbana提供

Dolce&Gabbana 2026秋冬女裝透過精準剪裁與黑色蕾絲勾勒出女性權威與親密。圖／Dolce&Gabbana提供

低筒綁帶皮鞋從男裝中位移至女裝造型，並搭配透膚過膝襪與羅紋針織吊襪帶，同時呈現了嚴謹自持與感性。圖／Dolce&Gabbana提供

透過2026秋冬系列的75套女裝發表，Dolce&Gabbana從男裝輪廓轉化為女裝設計，並展現對西西里印象的憧憬與致意。圖／Dolce&Gabbana提供

美國流行樂壇天后兼品牌摯友瑪丹娜親臨現場，身後的品牌經點黑色美學再次定義了極致奢華的身份宣言。圖／Dolce&Gabbana提供