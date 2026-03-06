快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

身份即奢華！Dolce&Gabbana 2026秋冬 黑色、蕾絲與西西里的多重對話

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
南韓演員李聖經。圖／Dolce&Gabbana提供
南韓演員李聖經。圖／Dolce&Gabbana提供

Dolce&Gabbana日前以「Identity」為主題發表了2026秋冬女裝系列，品牌回歸本源，將西西里視為情感象徵，透過品牌代表性的黑色、蕾絲訴說的親密與剪裁建基的權威性，形塑出一套剛柔並濟的風格，以熱情成就真實，全數大秀共發表75套造型，並有品牌摯友美國流行天后瑪丹娜，品牌大使崔傘與南韓演員李聖經皆成為了大秀來賓。

Dolce&Gabbana透過本次發表再度展現精準的剪裁與縝密輪廓，透過羊毛細條紋等經典面料圖騰，重塑嚴謹的工藝傳統 。黑色貫穿整季，並象徵永恆優雅與對西西里意象的執迷；西西里傳統的典藏印花並以當代的形式呈現於雪紡、緞面絲綢和襯衫裙。

剛與柔的創意對話是本季核心，像是寬鬆剪裁的西裝外套下透出內襯蕾絲，領帶和挺身白襯衫則散發出堅定而感性氣息；原來設計師將男裝的款式以全新比例、收腰設計和強化內部結構重新改造，尤其特別強調臀部線條，賦予女裝婀娜又帶來強勢的優雅精緻。

全新設計的包款在伸展台上矚目登場，提供從柔軟納帕皮革到珍稀皮革的多種選擇像是Mysicily包款展現傳統手工技藝的溫暖與價值，Dina包則將少女愛用的鉤織小巧花卉縫線呈現在皮革上；Carla包款則選用交織手法結合皮革與針織，透過諸多細節保留了地中海的生活風格，並可搭配迷你掛式、配件，創造個人化的趣向品味。

西裝外套注入全新比例並加以收腰設計、內部結構強化，也堅定、也感性。圖／Dolce&Gabbana提供
西裝外套注入全新比例並加以收腰設計、內部結構強化，也堅定、也感性。圖／Dolce&Gabbana提供

Dolce&Gabbana 2026秋冬女裝透過精準剪裁與黑色蕾絲勾勒出女性權威與親密。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana 2026秋冬女裝透過精準剪裁與黑色蕾絲勾勒出女性權威與親密。圖／Dolce&Gabbana提供

低筒綁帶皮鞋從男裝中位移至女裝造型，並搭配透膚過膝襪與羅紋針織吊襪帶，同時呈現了嚴謹自持與感性。圖／Dolce&Gabbana提供
低筒綁帶皮鞋從男裝中位移至女裝造型，並搭配透膚過膝襪與羅紋針織吊襪帶，同時呈現了嚴謹自持與感性。圖／Dolce&Gabbana提供

透過2026秋冬系列的75套女裝發表，Dolce&Gabbana從男裝輪廓轉化為女裝設計，並展現對西西里印象的憧憬與致意。圖／Dolce&Gabbana提供
透過2026秋冬系列的75套女裝發表，Dolce&Gabbana從男裝輪廓轉化為女裝設計，並展現對西西里印象的憧憬與致意。圖／Dolce&Gabbana提供

美國流行樂壇天后兼品牌摯友瑪丹娜親臨現場，身後的品牌經點黑色美學再次定義了極致奢華的身份宣言。圖／Dolce&Gabbana提供
美國流行樂壇天后兼品牌摯友瑪丹娜親臨現場，身後的品牌經點黑色美學再次定義了極致奢華的身份宣言。圖／Dolce&Gabbana提供

典藏的西西里花卉樣式以當代風格重新呈現在雪紡與緞面絲綢上，明豔動容。圖／Dolce&Gabbana提供
典藏的西西里花卉樣式以當代風格重新呈現在雪紡與緞面絲綢上，明豔動容。圖／Dolce&Gabbana提供

地中海 品牌 黑色

延伸閱讀

崩裂、重組、疊加 PRADA新自信女性主義

Brunello Cucinelli 2026秋冬系列 英式田園浪漫與精緻剪裁的交織

26秋冬米蘭時裝周／Giorgio Armani揉合當代女性視角 展開全新視野

直覺、感性、沒約束 TORY BURCH訴說往事回憶

相關新聞

身份即奢華！Dolce&Gabbana 2026秋冬 黑色、蕾絲與西西里的多重對話

Dolce&Gabbana日前以「Identity」為主題發表了2026秋冬女裝系列，品牌回歸本源，將西西里視為情感象徵，透過品牌代表性的黑色、蕾絲訴說的親密與剪裁建基的權威性，形塑出一套剛柔並濟的風格，以熱情成就真實，全數大秀共發表75套造型，並有品牌摯友美國流行天后瑪丹娜，品牌大使崔傘與南韓演員李聖經皆成為了大秀來賓。

18歲花豹「花郎」辭世 北市動物園：晚年病痛纏身

台北市立動物園表示，花豹「花郎」近年深受高齡引發的多重病痛與退化性關節炎所苦，在基於動物福祉的多方評估後，18歲的牠今天...

不捨...台北動物園最後一隻花豹 「花郎」18歲生命畫下句點

台北市立動物園雨林區最後一隻花豹「花郎」，近日因高齡引發多重病痛與退化性關節炎惡化，走到生命的終點，正式告別牠守護許久的雨林。園方表示，保育員與獸醫團隊經評估生活品質，今天陪伴18歲的花郎平靜地走完最後一段路。

廣角鏡／金門傷癒猛禽 衛星監測行蹤

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，讓原本以醫療照護與野放為主的救傷工作，進一步延伸到科學監測。首波追蹤結果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，而短耳鴞則有較廣泛活動範圍，甚至利用花崗岩植被區隱蔽棲息，凸顯金門多元地景對猛禽生存的重要性。

金門猛禽裝上衛星追蹤揭祕東方鵟超戀家、短耳鴞竟躲花崗岩

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，讓原本以醫療照護與野放為主的救傷工作，進一步延伸到科學監測。首波追蹤結果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，而短耳鴞則有較廣泛活動範圍，甚至利用花崗岩植被區隱蔽棲息，凸顯金門多元地景對猛禽生存的重要性。

綠島「人蟹大戰」遭法辦！ 男喊冤「救牠還來夾我」 檢方結局神逆轉

台東綠島去年發生一起戲劇性十足的「人蟹大戰」事件。一名吳姓男子在環島公路上與椰子蟹「近距離接觸」，不僅手指遭夾長達3小時，事後還因照片曝光被檢舉違反野生動物保育法遭法辦。不過檢方日前偵結後認為罪證不足，最終裁定不起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。