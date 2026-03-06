18歲花豹「花郎」辭世 北市動物園：晚年病痛纏身

台北市立動物園表示，花豹「花郎」近年深受高齡引發的多重病痛與退化性關節炎所苦，在基於動物福祉的多方評估後，18歲的牠今天在保育員與獸醫團隊陪伴下走完生命最後一哩路。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，「花郎」在2023年曾因鱗狀上皮細胞瘤動過外科手術，當時為此切除了右前肢第1趾，即便照養團隊持續為其補充護肝及關節保健品，仍無法阻止歲月在牠身上留下痕跡。

動物園表示，去年開始，保育員觀察到「花郎」的步態逐漸沉重、不再輕盈，檢查發現不僅長了骨刺，還患有明顯的退化性關節炎，可見到雙前肢因長期受力不均而逐漸變形、內彎。

動物園表示，對於天生能在林間穿梭、攀爬的花豹來說，每一步的不適都是意志與衰老在搏鬥，更讓保育員感到心疼，僅能透過降低取食平台高度、提供鋪草與藥物等環境優化措施，盡量維持「花郎」的生活品質。

動物園表示，到了今年2月下旬，「花郎」的右前肢開始明顯跛行，檢查發現尺骨近關節處出現骨折，同時有慢性腎衰竭與貧血等狀況，令照養團隊感到非常不捨。

動物園說明，面對這些多重且不可逆的健康挑戰，若要進行手術，須考量病人年齡、骨質退化情形及術後癒合能力，且「花郎」逐漸退化的腎功能更增加麻醉風險。

動物園表示，基於動物福祉的多方評估後，照養團隊做了最艱難的抉擇，讓「花郎」今天在最熟悉的陪伴中平靜地睡去，告別牠守護多年的熱帶雨林區，不再受到病痛與身體活動限制所苦。