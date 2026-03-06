快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

18歲花豹「花郎」辭世 北市動物園：晚年病痛纏身

中央社／ 台北6日電

台北市立動物園表示，花豹「花郎」近年深受高齡引發的多重病痛與退化性關節炎所苦，在基於動物福祉的多方評估後，18歲的牠今天在保育員與獸醫團隊陪伴下走完生命最後一哩路。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，「花郎」在2023年曾因鱗狀上皮細胞瘤動過外科手術，當時為此切除了右前肢第1趾，即便照養團隊持續為其補充護肝及關節保健品，仍無法阻止歲月在牠身上留下痕跡。

動物園表示，去年開始，保育員觀察到「花郎」的步態逐漸沉重、不再輕盈，檢查發現不僅長了骨刺，還患有明顯的退化性關節炎，可見到雙前肢因長期受力不均而逐漸變形、內彎。

動物園表示，對於天生能在林間穿梭、攀爬的花豹來說，每一步的不適都是意志與衰老在搏鬥，更讓保育員感到心疼，僅能透過降低取食平台高度、提供鋪草與藥物等環境優化措施，盡量維持「花郎」的生活品質。

動物園表示，到了今年2月下旬，「花郎」的右前肢開始明顯跛行，檢查發現尺骨近關節處出現骨折，同時有慢性腎衰竭與貧血等狀況，令照養團隊感到非常不捨。

動物園說明，面對這些多重且不可逆的健康挑戰，若要進行手術，須考量病人年齡、骨質退化情形及術後癒合能力，且「花郎」逐漸退化的腎功能更增加麻醉風險。

動物園表示，基於動物福祉的多方評估後，照養團隊做了最艱難的抉擇，讓「花郎」今天在最熟悉的陪伴中平靜地睡去，告別牠守護多年的熱帶雨林區，不再受到病痛與身體活動限制所苦。

動物園 團隊 動物

延伸閱讀

不捨...台北動物園最後一隻花豹 「花郎」18歲生命畫下句點

北市動物園馬來熊姐弟將赴日 肩負保育重任

可愛外銷日本 台北動物園馬來熊姊弟今年移居北海道出任務

相關新聞

身份即奢華！Dolce&Gabbana 2026秋冬 黑色、蕾絲與西西里的多重對話

Dolce&Gabbana日前以「Identity」為主題發表了2026秋冬女裝系列，品牌回歸本源，將西西里視為情感象徵，透過品牌代表性的黑色、蕾絲訴說的親密與剪裁建基的權威性，形塑出一套剛柔並濟的風格，以熱情成就真實，全數大秀共發表75套造型，並有品牌摯友美國流行天后瑪丹娜，品牌大使崔傘與南韓演員李聖經皆成為了大秀來賓。

18歲花豹「花郎」辭世 北市動物園：晚年病痛纏身

台北市立動物園表示，花豹「花郎」近年深受高齡引發的多重病痛與退化性關節炎所苦，在基於動物福祉的多方評估後，18歲的牠今天...

不捨...台北動物園最後一隻花豹 「花郎」18歲生命畫下句點

台北市立動物園雨林區最後一隻花豹「花郎」，近日因高齡引發多重病痛與退化性關節炎惡化，走到生命的終點，正式告別牠守護許久的雨林。園方表示，保育員與獸醫團隊經評估生活品質，今天陪伴18歲的花郎平靜地走完最後一段路。

廣角鏡／金門傷癒猛禽 衛星監測行蹤

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，讓原本以醫療照護與野放為主的救傷工作，進一步延伸到科學監測。首波追蹤結果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，而短耳鴞則有較廣泛活動範圍，甚至利用花崗岩植被區隱蔽棲息，凸顯金門多元地景對猛禽生存的重要性。

金門猛禽裝上衛星追蹤揭祕東方鵟超戀家、短耳鴞竟躲花崗岩

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，讓原本以醫療照護與野放為主的救傷工作，進一步延伸到科學監測。首波追蹤結果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，而短耳鴞則有較廣泛活動範圍，甚至利用花崗岩植被區隱蔽棲息，凸顯金門多元地景對猛禽生存的重要性。

綠島「人蟹大戰」遭法辦！ 男喊冤「救牠還來夾我」 檢方結局神逆轉

台東綠島去年發生一起戲劇性十足的「人蟹大戰」事件。一名吳姓男子在環島公路上與椰子蟹「近距離接觸」，不僅手指遭夾長達3小時，事後還因照片曝光被檢舉違反野生動物保育法遭法辦。不過檢方日前偵結後認為罪證不足，最終裁定不起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。