快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

不捨...台北動物園最後一隻花豹 「花郎」18歲生命畫下句點

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
18歲的花豹「花郎」以貓科動物來說已是高齡。圖／台北市立動物園提供
18歲的花豹「花郎」以貓科動物來說已是高齡。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園雨林區最後一隻花豹「花郎」，近日因高齡引發多重病痛與退化性關節炎惡化，走到生命的終點，正式告別牠守護許久的雨林。園方表示，保育員與獸醫團隊經評估生活品質，今天陪伴18歲的花郎平靜地走完最後一段路。

園方介紹花豹習性是單居，只要有適量的獵物及遮蔽處，即能適應多種不同的環境，仍偏愛有樹林的地區；敏捷靈巧，擅於爬樹，也會游泳，但一般會避開水，不像老虎喜愛泡水，偏樹棲。視力及聽覺發達，常從樹上撲向獵物，有時會將到手的獵物拖回樹上。

動物園表示，花郎2023年勇敢地挺過鱗狀上皮細胞瘤的外科手術，因此切除右前肢第1趾。隨著歲月在牠矯健的身軀上留下痕跡，園方也透過給予保肝、止痛藥及關節保健補充品，協助維持牠的生活品質。

園方說，照養團隊去年起觀察到花郎的步態不再輕盈，經檢查發現，不只骨刺，也患有明顯退化性關節炎，雙前肢因長期受力不均而逐漸變形、內彎。對於曾經在林間穿梭、攀爬的身影來說，每一跨步的不適，都是意志與衰老的搏鬥。

保育員看在眼裡、疼在心裡，僅能透過環境優化，如降低取食平台高度、提供鋪草與藥物，試圖緩解這位老朋友的不適。

動物園指出，照養團隊今年2月下旬發現花郎的右前肢出現明顯跛行，經檢查發現牠的右前肢尺骨近關節處出現骨折。更令團隊不捨的是，花郎正承受慢性腎衰竭與貧血等健康問題的折磨。

園方說，面對多重且不可逆的健康挑戰，照養團隊陷入艱難抉擇。若進行手術仍存在後續風險，考量牠的年齡及骨質退化情形，骨折癒合能力可能受限，慢性腎衰竭也增加麻醉過程中的風險。此外，術後所帶來的不適與活動限制，對天性喜愛自由活動的貓科動物而言，無疑是另一種折磨。

動物園表示，18歲的花郎已進入高齡動物之列，經過動物福祉多方專家評估，考量牠的生活品質已嚴重受損，照養團隊決定放手，讓花郎在牠最熟悉的陪伴中，平靜地沈睡離去。

花豹「花郎」喜歡棲息在枝幹上，有時會放鬆地用樹幹磨爪。圖／<a href='/search/tagging/2/台北市立動物園' rel='台北市立動物園' data-rel='/2/245968' class='tag'><strong>台北市立動物園</strong></a>提供
花豹「花郎」喜歡棲息在枝幹上，有時會放鬆地用樹幹磨爪。圖／台北市立動物園提供

花豹「花郎」過去經常趴在活動場的深處曬太陽。圖／台北市立動物園提供
花豹「花郎」過去經常趴在活動場的深處曬太陽。圖／台北市立動物園提供

花豹「花郎」光影般的美麗花紋讓牠輕易隱藏在樹叢中，常常讓遊客好奇尋找牠的身影。圖／台北市立動物園提供
花豹「花郎」光影般的美麗花紋讓牠輕易隱藏在樹叢中，常常讓遊客好奇尋找牠的身影。圖／台北市立動物園提供

動物園 台北市立動物園

延伸閱讀

北市動物園馬來熊姐弟將赴日 肩負保育重任

可愛外銷日本 台北動物園馬來熊姊弟今年移居北海道出任務

謝謝你的陪伴！52歲非洲象「阿里」情人節辭世 全台非洲象僅剩木柵動物園「千惠」

相關新聞

身份即奢華！Dolce&Gabbana 2026秋冬 黑色、蕾絲與西西里的多重對話

Dolce&Gabbana日前以「Identity」為主題發表了2026秋冬女裝系列，品牌回歸本源，將西西里視為情感象徵，透過品牌代表性的黑色、蕾絲訴說的親密與剪裁建基的權威性，形塑出一套剛柔並濟的風格，以熱情成就真實，全數大秀共發表75套造型，並有品牌摯友美國流行天后瑪丹娜，品牌大使崔傘與南韓演員李聖經皆成為了大秀來賓。

18歲花豹「花郎」辭世 北市動物園：晚年病痛纏身

台北市立動物園表示，花豹「花郎」近年深受高齡引發的多重病痛與退化性關節炎所苦，在基於動物福祉的多方評估後，18歲的牠今天...

不捨...台北動物園最後一隻花豹 「花郎」18歲生命畫下句點

台北市立動物園雨林區最後一隻花豹「花郎」，近日因高齡引發多重病痛與退化性關節炎惡化，走到生命的終點，正式告別牠守護許久的雨林。園方表示，保育員與獸醫團隊經評估生活品質，今天陪伴18歲的花郎平靜地走完最後一段路。

廣角鏡／金門傷癒猛禽 衛星監測行蹤

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，讓原本以醫療照護與野放為主的救傷工作，進一步延伸到科學監測。首波追蹤結果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，而短耳鴞則有較廣泛活動範圍，甚至利用花崗岩植被區隱蔽棲息，凸顯金門多元地景對猛禽生存的重要性。

金門猛禽裝上衛星追蹤揭祕東方鵟超戀家、短耳鴞竟躲花崗岩

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，讓原本以醫療照護與野放為主的救傷工作，進一步延伸到科學監測。首波追蹤結果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，而短耳鴞則有較廣泛活動範圍，甚至利用花崗岩植被區隱蔽棲息，凸顯金門多元地景對猛禽生存的重要性。

綠島「人蟹大戰」遭法辦！ 男喊冤「救牠還來夾我」 檢方結局神逆轉

台東綠島去年發生一起戲劇性十足的「人蟹大戰」事件。一名吳姓男子在環島公路上與椰子蟹「近距離接觸」，不僅手指遭夾長達3小時，事後還因照片曝光被檢舉違反野生動物保育法遭法辦。不過檢方日前偵結後認為罪證不足，最終裁定不起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。