不捨...台北動物園最後一隻花豹 「花郎」18歲生命畫下句點

台北市立動物園雨林區最後一隻花豹「花郎」，近日因高齡引發多重病痛與退化性關節炎惡化，走到生命的終點，正式告別牠守護許久的雨林。園方表示，保育員與獸醫團隊經評估生活品質，今天陪伴18歲的花郎平靜地走完最後一段路。

園方介紹花豹習性是單居，只要有適量的獵物及遮蔽處，即能適應多種不同的環境，仍偏愛有樹林的地區；敏捷靈巧，擅於爬樹，也會游泳，但一般會避開水，不像老虎喜愛泡水，偏樹棲。視力及聽覺發達，常從樹上撲向獵物，有時會將到手的獵物拖回樹上。

動物園表示，花郎2023年勇敢地挺過鱗狀上皮細胞瘤的外科手術，因此切除右前肢第1趾。隨著歲月在牠矯健的身軀上留下痕跡，園方也透過給予保肝、止痛藥及關節保健補充品，協助維持牠的生活品質。

園方說，照養團隊去年起觀察到花郎的步態不再輕盈，經檢查發現，不只骨刺，也患有明顯退化性關節炎，雙前肢因長期受力不均而逐漸變形、內彎。對於曾經在林間穿梭、攀爬的身影來說，每一跨步的不適，都是意志與衰老的搏鬥。

保育員看在眼裡、疼在心裡，僅能透過環境優化，如降低取食平台高度、提供鋪草與藥物，試圖緩解這位老朋友的不適。

動物園指出，照養團隊今年2月下旬發現花郎的右前肢出現明顯跛行，經檢查發現牠的右前肢尺骨近關節處出現骨折。更令團隊不捨的是，花郎正承受慢性腎衰竭與貧血等健康問題的折磨。

園方說，面對多重且不可逆的健康挑戰，照養團隊陷入艱難抉擇。若進行手術仍存在後續風險，考量牠的年齡及骨質退化情形，骨折癒合能力可能受限，慢性腎衰竭也增加麻醉過程中的風險。此外，術後所帶來的不適與活動限制，對天性喜愛自由活動的貓科動物而言，無疑是另一種折磨。

動物園表示，18歲的花郎已進入高齡動物之列，經過動物福祉多方專家評估，考量牠的生活品質已嚴重受損，照養團隊決定放手，讓花郎在牠最熟悉的陪伴中，平靜地沈睡離去。

花豹「花郎」喜歡棲息在枝幹上，有時會放鬆地用樹幹磨爪。圖／台北市立動物園提供

花豹「花郎」過去經常趴在活動場的深處曬太陽。圖／台北市立動物園提供