大水薙鳥現新北候車亭 疑迷航脫水動保處照護野放

民眾日前在新北萬里區候車亭旁發現1隻海鳥疑似迷途，經動保處確認為珍貴遠洋海鳥「大水薙鳥」。獸醫推測可能因長時間未進食脫水，檢查照護待其體力恢復後順利於海邊野放。

新北市動物保護防疫處今天發布新聞稿，近日在萬里區基金公路上台電北展館候車亭旁，有民眾發現1隻體型略大的海鳥蹲坐在地，疑似迷航或體力不支。民眾擔心牠生病或受傷，協助送往消防分隊暫時收容安置，並同步通報動保處。

獸醫謝弘斌表示，該隻大水薙鳥送抵時未見明顯外傷，推測可能因長時間未進食、滯留陸地，出現脫水及體力不足。經檢診與照護後，大水薙鳥的體力逐漸恢復，最終帶往海邊順利野放。

動保處指出，大水薙鳥為鸌形目鸌科麗鸌屬鳥類，又名大灰鸌，為典型遠洋海鳥，平時多在海上滑翔覓食，仰賴氣流長距離飛行，但不擅長從平地起飛，若誤入道路或市區，往往代表體力不支或迷航。

動保處補充，大水薙鳥飛行轉彎、御風時刻，會用翅膀輕輕切水即所謂「薙水」，也是其名稱由來。目前台灣唯一繁殖地點在基隆外海棉花嶼，具獨特寶貴生態價值。

動保處提醒民眾，若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或02-29596353，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成動物二度傷害。