大水薙鳥現新北候車亭 疑迷航脫水動保處照護野放

中央社／ 新北5日電

民眾日前在新北萬里區候車亭旁發現1隻海鳥疑似迷途，經動保處確認為珍貴遠洋海鳥「大水薙鳥」。獸醫推測可能因長時間未進食脫水，檢查照護待其體力恢復後順利於海邊野放。

新北市動物保護防疫處今天發布新聞稿，近日在萬里區基金公路上台電北展館候車亭旁，有民眾發現1隻體型略大的海鳥蹲坐在地，疑似迷航或體力不支。民眾擔心牠生病或受傷，協助送往消防分隊暫時收容安置，並同步通報動保處。

獸醫謝弘斌表示，該隻大水薙鳥送抵時未見明顯外傷，推測可能因長時間未進食、滯留陸地，出現脫水及體力不足。經檢診與照護後，大水薙鳥的體力逐漸恢復，最終帶往海邊順利野放。

動保處指出，大水薙鳥為鸌形目鸌科麗鸌屬鳥類，又名大灰鸌，為典型遠洋海鳥，平時多在海上滑翔覓食，仰賴氣流長距離飛行，但不擅長從平地起飛，若誤入道路或市區，往往代表體力不支或迷航。

動保處補充，大水薙鳥飛行轉彎、御風時刻，會用翅膀輕輕切水即所謂「薙水」，也是其名稱由來。目前台灣唯一繁殖地點在基隆外海棉花嶼，具獨特寶貴生態價值。

動保處提醒民眾，若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或02-29596353，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成動物二度傷害。

新北

相關新聞

金門猛禽裝上衛星追蹤揭祕東方鵟超戀家、短耳鴞竟躲花崗岩

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，讓原本以醫療照護與野放為主的救傷工作，進一步延伸到科學監測。首波追蹤結果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，而短耳鴞則有較廣泛活動範圍，甚至利用花崗岩植被區隱蔽棲息，凸顯金門多元地景對猛禽生存的重要性。

綠島「人蟹大戰」遭法辦！ 男喊冤「救牠還來夾我」 檢方結局神逆轉

台東綠島去年發生一起戲劇性十足的「人蟹大戰」事件。一名吳姓男子在環島公路上與椰子蟹「近距離接觸」，不僅手指遭夾長達3小時，事後還因照片曝光被檢舉違反野生動物保育法遭法辦。不過檢方日前偵結後認為罪證不足，最終裁定不起訴。

廣角鏡／花蓮外海 發現死亡鯨魚 將解剖釐清死因

花蓮外海昨上午發現一頭鯨魚，疑似死亡後漂入定置漁場漁網，體長逾十五公尺，海保署、縣府農業處人員都前往協助，經專家學者初步外觀研判，可能是少見的長須鯨或大村鯨，因已有腐爛狀況，將進一步解剖。鯨魚屍體昨先拖到崇德泊地，原計畫請吊車載運，但因鯨體巨大，且持續滲血水，中華鯨豚協會人員建議暫置原地，預計今天解剖，釐清死因。

【動物冷知識】被吃還幫忙釣同伴？蜘蛛打造「閃光陷阱」 雄螢火蟲全中招

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？蜘蛛居然會利用螢火蟲來捕捉更多的螢火蟲！！

花蓮外海現15公尺巨鯨 疑長須鯨或大村鯨死後漂入定置漁場

花蓮外海定置漁場今天上午發現一頭大鯨魚，疑似死亡後漂入漁網，海保署、縣府前往協助，專家學者從外觀初步研判，可能是少見的長須鯨或大村鯨，體長達15.4公尺，因已有腐爛狀況，將進一步解剖。

狗天生樂於助人 貓極少主動幫助

狗個性會主動幫助，貓卻冷眼旁觀！匈牙利動物行為研究指出，當人們尋找隱藏物品時，超過75%的狗與幼兒會主動指引位置，而貓雖然會密切觀察…

