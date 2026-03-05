金門猛禽裝上衛星追蹤揭祕東方鵟超戀家、短耳鴞竟躲花崗岩

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，讓原本以醫療照護與野放為主的救傷工作，進一步延伸到科學監測。首波追蹤結果顯示，東方鵟展現高度棲地忠誠性，而短耳鴞則有較廣泛活動範圍，甚至利用花崗岩植被區隱蔽棲息，凸顯金門多元地景對猛禽生存的重要性。

金管處表示，此項計畫委託金門縣野生動物救援暨保育協會執行救傷作業，並在台灣猛禽研究會技術指導下，為傷癒猛禽裝設衛星發報器，透過定位資料回傳，不僅能確認野放個體是否成功適應野外環境，也能長期掌握其棲地利用與活動模式。

監測結果顯示，東方鵟野放後活動範圍相對固定，白天多在中山林一帶覓食，夜間則常停棲於桃園路南側樹林，顯示該區域具備穩定食源與適合的棲息環境。研究人員指出，這種「高棲地忠誠性」有助於了解猛禽對棲地品質的依賴程度。

相較之下，短耳鴞活動範圍明顯較大，足跡橫跨金沙鎮與金湖鎮，北至官澳、南至南石滬公園；更值得注意的是，過去觀察多認為短耳鴞偏好農田草叢棲息，但此次追蹤發現，該個體白天多躲藏於花崗石醫院上方的花崗岩盤植被區，顯示其棲地利用可能比過往認知更具彈性。

金管處指出，將衛星追蹤導入救傷機制，除了能評估救傷成果，也能累積金門猛禽棲地利用的重要資料；隨著冬末春初候鳥遷徙季節到來，相關單位也將持續關注猛禽北返動向，為未來猛禽遷徙與棲地管理提供科學依據。

金管處同時提醒民眾，若發現受傷或無法飛行的野鳥，應先保持距離觀察，避免驚擾；不要自行餵食或處理，以免造成二次傷害。如鳥類處於危險環境，可先以紙箱暫時安置並通報相關單位協助，包括金門國家公園管理處（082-313100）或金門縣野生動物救援暨保育協會（082-333580），共同守護野生動物安全。

金門國家公園管理處今年起將「傷癒猛禽衛星追蹤」納入鳥類救傷管理機制，圖為傷癒的短耳鴞背負衛星發報器重返藍天。圖／金管處提供