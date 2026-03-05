聽新聞
衛星追蹤傷癒猛禽蹤跡 金門多元地景有助保育
金管處衛星追蹤傷癒猛禽，發現短耳鴞除農地，也在花崗岩植被區棲息，顯示多元地景對猛禽保育重要性；金管處說，這做法可確認個體是否成功重返野外，更提供棲地管理科學依據。
內政部國家公園署金門國家公園管理處今天透過新聞稿表示，過去猛禽救傷工作以醫療與野放為主，2026年起將傷癒猛禽衛星追蹤納入鳥類救傷管理機制，使救傷工作由醫療照護延伸到科學監測。
金管處說，計畫委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理救傷工作，並在台灣猛禽研究會技術指導下，透過衛星發報器資料回傳，對比首波追蹤的東方鵟與短耳鴞在金門度冬差異。
金管處說，東方鵟野放後展現極高棲地忠誠度，白天常到中山林一帶覓食，夜間多停棲在桃園路南側樹林，顯示這區域提供穩定食源與棲息環境。
相對於東方鵟，金管處表示，短耳鴞展現廣泛移動性，足跡橫跨金沙鎮與金湖鎮，北起官澳、南到南石滬公園。過去紀錄多認為短耳鴞偏好農田草叢，但監測發現個體日間多選花崗石醫院上方花崗岩盤植被區棲息，打破過往對短耳鴞棲地選擇單一印象。
金管處說，冬末春初遷徙季節將持續關注北返動向，期望為猛禽遷徙研究貢獻寶貴資料。
