犬貓美容契約上路 北市動保處3月16日查核552家業者

台北市動保處今天表示，農業部已公告訂定規範犬貓美容服務定型化契約，16日起將輔導查核北市552家業者，要求應在營業場所張貼契約內容或於網頁明顯公告資訊。

台北市動物保護處新聞資料提到，因應農業部公告訂定「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，將從16日起辦理北市犬、貓美容服務業查核作業，且已先發函輔導業者應符合規定。

依農業部去年5月公告「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，應記載事項共14項，包含寵物、消費者及企業經營者相關資料，犬、貓於美容服務期間有異常狀況或死亡時處理方式等。另有不得記載事項共6項。

北市動保處今天表示，去年已針對特定寵物業兼營寵物美容業者共552家進行宣導及辦理輔導課程，期盼協助業者提前了解相關規定。

動保處提到，從3月16日起將針對北市552家寵物美容服務業進行輔導及查核，業者應主動檢視使用定型化契約內容是否符合規範，並張貼在營業場所明顯處，有經營官網或社群平台，應把定型化契約內容公告在網頁明顯處。

動保處表示，民眾或寵物美容服務業者想了解犬、貓美容服務定型化契約相關資訊可至動保處官網查詢。

此外，動保處提到，將於「2026台北花伴野餐」活動設攤，28日舉辦動保知識小學堂趣味問答、29日提供免費狂犬病預防注射及寵物登記服務，現場將贈送精美小禮物，民眾可趁機帶毛孩到大安森林公園踏青參加活動。