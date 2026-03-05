快訊

麥當勞少女打工遭性侵後輕生 高檢發回續查…士林地檢署再次不起訴

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

聽新聞
0:00 / 0:00

犬貓美容契約上路 北市動保處3月16日查核552家業者

中央社／ 台北5日電

台北市動保處今天表示，農業部已公告訂定規範犬貓美容服務定型化契約，16日起將輔導查核北市552家業者，要求應在營業場所張貼契約內容或於網頁明顯公告資訊。

台北市動物保護處新聞資料提到，因應農業部公告訂定「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，將從16日起辦理北市犬、貓美容服務業查核作業，且已先發函輔導業者應符合規定。

依農業部去年5月公告「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，應記載事項共14項，包含寵物、消費者及企業經營者相關資料，犬、貓於美容服務期間有異常狀況或死亡時處理方式等。另有不得記載事項共6項。

北市動保處今天表示，去年已針對特定寵物業兼營寵物美容業者共552家進行宣導及辦理輔導課程，期盼協助業者提前了解相關規定。

動保處提到，從3月16日起將針對北市552家寵物美容服務業進行輔導及查核，業者應主動檢視使用定型化契約內容是否符合規範，並張貼在營業場所明顯處，有經營官網或社群平台，應把定型化契約內容公告在網頁明顯處。

動保處表示，民眾或寵物美容服務業者想了解犬、貓美容服務定型化契約相關資訊可至動保處官網查詢。

此外，動保處提到，將於「2026台北花伴野餐」活動設攤，28日舉辦動保知識小學堂趣味問答、29日提供免費狂犬病預防注射及寵物登記服務，現場將贈送精美小禮物，民眾可趁機帶毛孩到大安森林公園踏青參加活動。

動保法 寵物 狂犬病

延伸閱讀

拖吊業者亂開價 立委要求修法納管

交部出手 天價拖吊最快年底有法管

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

苗縣府全面清查61家列管特定寵物業者 今公布結果：查無不法

相關新聞

綠島「人蟹大戰」遭法辦！ 男喊冤「救牠還來夾我」 檢方結局神逆轉

台東綠島去年發生一起戲劇性十足的「人蟹大戰」事件。一名吳姓男子在環島公路上與椰子蟹「近距離接觸」，不僅手指遭夾長達3小時，事後還因照片曝光被檢舉違反野生動物保育法遭法辦。不過檢方日前偵結後認為罪證不足，最終裁定不起訴。

廣角鏡／花蓮外海 發現死亡鯨魚 將解剖釐清死因

花蓮外海昨上午發現一頭鯨魚，疑似死亡後漂入定置漁場漁網，體長逾十五公尺，海保署、縣府農業處人員都前往協助，經專家學者初步外觀研判，可能是少見的長須鯨或大村鯨，因已有腐爛狀況，將進一步解剖。鯨魚屍體昨先拖到崇德泊地，原計畫請吊車載運，但因鯨體巨大，且持續滲血水，中華鯨豚協會人員建議暫置原地，預計今天解剖，釐清死因。

【動物冷知識】被吃還幫忙釣同伴？蜘蛛打造「閃光陷阱」 雄螢火蟲全中招

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？蜘蛛居然會利用螢火蟲來捕捉更多的螢火蟲！！

花蓮外海現15公尺巨鯨 疑長須鯨或大村鯨死後漂入定置漁場

花蓮外海定置漁場今天上午發現一頭大鯨魚，疑似死亡後漂入漁網，海保署、縣府前往協助，專家學者從外觀初步研判，可能是少見的長須鯨或大村鯨，體長達15.4公尺，因已有腐爛狀況，將進一步解剖。

狗天生樂於助人 貓極少主動幫助

狗個性會主動幫助，貓卻冷眼旁觀！匈牙利動物行為研究指出，當人們尋找隱藏物品時，超過75%的狗與幼兒會主動指引位置，而貓雖然會密切觀察…

野生動物救援數量逐年增加 新北研擬野生動物救傷準則盼提升救援量能

隨著民眾通報意識及都市開發提升影響，新北市動保處統計，野生動物救傷案件數量，從2022年救援數量2246隻，至2025年數量增加為5417隻。為強化救傷工作的專業，與執行一致性，新北委託社團法人台灣動物福利科學學會，協助研擬野生動物救傷準則，期盼提升救援案件動物福利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。