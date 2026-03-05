快訊

綠島「人蟹大戰」遭法辦！ 男喊冤「救牠還來夾我」 檢方結局神逆轉

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東綠島去年發生一起戲劇性十足的「人蟹大戰」事件。一名吳姓男子在環島公路上與椰子蟹「近距離接觸」，不僅手指遭夾長達3小時，事後還因照片曝光被檢舉違反野生動物保育法遭法辦。不過檢方日前偵結後認為罪證不足，最終裁定不起訴。

不起訴書指出，椰子蟹屬第二級保育類野生動物。去年8月間，吳男在綠島環島公路上被拍到以樹枝撥弄椰子蟹，並遭蟹鉗夾住手指。同行友人將照片上傳至網路社群平台後，引發網友熱議並向保七總隊檢舉。警方蒐證後，依違反野生動物保育法第42條函送偵辦。

面對指控，吳男在偵訊時堅決否認騷擾保育類動物。他辯稱「當天是由民宿老闆帶領外出尋找甲蟲，途中發現椰子蟹停在馬路中央，擔心遭車輛輾壓，才以樹枝將牠趕到路邊，強調是出於保護，而非騷擾」。

吳男再辯稱「未料眾人在路旁休息時，椰子蟹反而主動靠近並夾住他的手指，「我的手被夾了3個多小時」，直到事後才從民宿老闆口中得知該物種屬保育類」。

檢方偵審指出，照片經送鑑定確認為椰子蟹無誤，但是否構成犯罪，關鍵在於行為人是否「明知」該動物為保育類仍故意騷擾。由於相關法條並未處罰過失犯，若無法證明主觀故意，即難以成立犯罪。

檢方進一步說明，蟹類種類繁多，一般民眾未必能僅憑外觀辨識是否為保育類動物。吳男並無違反野生動物保育法前科，也非相關科系或從事野生動物工作，卷內亦無積極證據證明其明知身分仍刻意騷擾。僅憑遭夾照片與網路貼文，尚不足以排除合理懷疑。認定犯嫌不足，不起訴處分。

法界人士表示，一場原本看似單純的旅遊插曲，因社群曝光演變為刑事偵辦，也讓保育觀念與法律適用成為討論焦點。提醒民眾在野外遇見保育類動物，仍應保持距離、避免接觸，以免惹禍上身。

