【動物冷知識】被吃還幫忙釣同伴？蜘蛛打造「閃光陷阱」 雄螢火蟲全中招

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？蜘蛛居然會利用螢火蟲來捕捉更多的螢火蟲！！

這是什麼螢火蟲複利捕食模式嗎？今天讓我們來看看三個超強的動物捕食冷知識吧！！

某些螢火蟲體內含有一種名為螢光素的類固醇，這種類固醇能讓蜘蛛、鳥類等掠食者難以下嚥，算是一種天然的防禦機制。

然而，並非所有螢火蟲都具有這種化學防禦，例如Photuris versicolor 的螢火蟲。因此Photuris versicolor雌性螢火蟲演化出一種獨特的策略：他們會模仿不同物種雌螢火蟲的閃光訊號，吸引毫無防備的雄性飛近。這些雄性不僅成了他們的晚餐，還能讓雌螢火蟲獲取蛋白質和螢光素類固醇，進一步增強自身的防禦能力。

至於雄性 Photuris versicolor，牠們主要以尋找配偶、繁衍後代為主，不像雌性需要額外能量來支持產卵，因此通常不會花心力去捕食其他螢火蟲。

當有雄性螢火蟲落入蜘蛛網時，有些蜘蛛並不急著吃掉牠們。科學家推測，蜘蛛可能利用毒素擾亂螢火蟲，使雄蟲發出像雌蟲一樣的閃光訊號，進而吸引更多雄性螢火蟲飛進網子裡。整個蛛網瞬間變成閃光陷阱，雄蟲一個接一個上鉤。

至於為什麼主要抓到的是雄蟲，原因在於雄蟲需要四處飛行尋找雌蟲，而雌蟲大多停留在地面或草叢中發光吸引雄蟲，因此落入蛛網的機會較低。

又是一段雄性螢火蟲悲慘的冷知識😢

Epomis 屬的步行蟲幼蟲，表面看起來弱小，卻會在青蛙面前蠕動，好像在說：「來吃我呀！」

然而當青蛙張口時，幼蟲立刻張開巨大的下顎，反客為主，把掠食者變成自己的獵物。他們會像體外寄生蟲一樣附著在青蛙身上，吸食血液，再一點一點啃食牠們的身體。

在近 400 次觀察中，兩棲類幾乎無法成功吞下幼蟲；即使偶爾吞入口中，也會很快被吐出，而且幼蟲依然能反噬原本的掠食者。甚至有記錄，一隻幼蟲被蟾蜍吞下兩小時後，竟又被吐出，看似毫髮無傷，還反過來掠食那隻剛剛吞掉他的蟾蜍。

果然，高明的獵人，往往是以獵物的形式出現。

等到他們長大成為成蟲時，就不再靠蠕動誘敵，而是成為更積極主動的掠食者，掌握真正的獵食主導權

