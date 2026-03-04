花蓮外海現15公尺巨鯨 疑長須鯨或大村鯨死後漂入定置漁場

花蓮外海定置漁場今天上午發現一頭大鯨魚，疑似死亡後漂入漁網，海保署、縣府前往協助，專家學者從外觀初步研判，可能是少見的長須鯨或大村鯨，體長達15.4公尺，因已有腐爛狀況，將進一步解剖。

秀林鄉崇德定置漁網業者今天上午9時許巡視時，發現一隻大鯨魚卡在網內，已經死亡，立刻通報。經海保署請來專家學者，從喉腹摺初步研判為鬚鯨科的長須鯨或大村鯨，可能在海中死亡幾天後，再漂入定置漁網。

縣府農業處上午接獲海保署通知也到現場，協助將鯨魚屍體拖到崇德泊地。

相關單位原本計畫請吊車載運，但因鯨體相當巨大，且持續滲出血水，中華鯨豚協會人員建議暫置原地，預計明天解剖。海保署表示，這隻鬚鯨是指定採樣物種，已請縣府將處置權轉移，後續由海保署協助安排解剖，釐清死因。

花蓮外海今天發現一隻死亡鯨魚，經專家依外觀特徵初步研判，可能是鬚鯨科的長須鯨或大村鯨。。圖／民眾提供

花蓮外海今天發現一隻疑為長須鯨或大村鯨的死亡鯨魚，體長達15.4公尺。圖／縣府提供

