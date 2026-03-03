「植感獵人」在哪裡？台北動物園馬年植物尋寶地圖驚見「發財樹」

今天是「世界野生動植物日」，台北市立動物園呼應生肖馬年，特別將園區裡10種中文名字有「馬」的植物做成「馬年植物尋寶地圖」，例如馬藍、馬利筋、馬櫻丹、亞馬遜百合、馬拉巴栗等，遊客來參觀可「按圖索驥」，找尋這些隱藏在園區數以萬計植栽中的「馬」名植物。

動物園說，有些植物俗名中的「馬」來自分類學上的音譯，或由產地（如馬鞍山雙蓋蕨）、型態（如蘭嶼馬蹄花）而得名，有些則已不可考。參訪園區時跟著馬年植物尋寶地圖走，拍拍網美照，也能發現一些眼熟的種類。

例如原產於中美洲的馬拉巴栗，經常會以「發財樹」盆栽的樣子出現在家戶門口，在園區內可以觀察到它生長為雨林喬木的樣貌；廣泛分布在美洲熱帶的「馬利筋」，會開出橘紅相間的鮮豔小花，在台灣經常作為園藝植物使用，也是樺斑蝶等昆蟲的食草和蜜源植物。

有些則在傳統文化中發揮藥用的功能或為日常生活所用，像是曾經在台灣北部廣為種植的馬藍，可以作為藍染的天然原料，也因此發展出地方上極具特色的染織工藝。

動物園指出，聯合國將每年3月3日訂為「世界野生動植物日（World Wildlife Day）」，鼓勵大眾看見大自然的美麗和多樣性，了解野生動植物也對人文世界的獨特貢獻。

園方說，今年世界野生動植物日的主題是「Medicinal and Aromatic Plants: Conserving Health, Heritage and Livelihoods藥用與芳香植物：守護健康、遺產與生計」，藥用與香料植物不僅是自然資源，更是將人類社會的健康與自然環境深度連結。不只關注植物在生態系中的角色，也看見人類和它們相依共存的密切關係。

動物園提到，造訪動物園的許多遊客不僅對動物有興趣，也對園區的植物很有研究，常有許多團體在園區以植物為主題戶外教學。歡迎遊客應用動物園官網上的「馬年植物尋寶地圖」，在馬年充當臨時的「植物獵人」。

石蒜科的亞馬遜百合位在台北動物園永續食堂旁的主軸步道上，最近剛好是開花的時期。圖／台北市立動物園提供

夏秋之際，台北動物園台灣動物區蕨園的蘭嶼馬蹄花會結出橘色果實。圖／台北市立動物園提供

台北動物園台灣動物區的蕨園中，生長著馬鞍山雙蓋蕨。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園昆蟲館可發現樺斑蝶等昆蟲的食草「馬利筋」。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園集結園區裡中文名字有「馬」的10種植物，製作成「馬年植物尋寶地圖」，此為在主軸步道上會開出紫色花朵的紅背馬藍。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園今年製作「馬年植物尋寶地圖」，集結園區裡中文名字有「馬」的植物，園區許多地方都有機會發現常見園藝植物馬櫻丹。圖／台北市立動物園提供