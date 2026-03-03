野生動物救援數量逐年增加 新北研擬野生動物救傷準則盼提升救援量能

隨著民眾通報意識及都市開發提升影響，新北市動保處統計，野生動物救傷案件數量，從2022年救援數量2246隻，至2025年數量增加為5417隻。為強化救傷工作的專業，與執行一致性，新北委託社團法人台灣動物福利科學學會，協助研擬野生動物救傷準則，期盼提升救援案件動物福利。

3月3日為「世界野生動植物日」，動保處表示，此次內容整合包含救傷醫療實務相關經驗、動物傷勢及行為判讀、生存能力評估及野放適應條件等面向，建立一套科學化的判斷架構，幫助第一線人員作出更審慎且具科學基礎的判斷。

野生動物救援個案中，常見救援物種為鳥類如珠頸斑鳩、鷺科鳥類及猛禽等，及哺乳類如白鼻心、山羌、大赤鼯鼠、台灣獼猴、穿山甲等。相較於過去多著重於傷勢治療與生命徵象穩定後，即評估野放，現今流程更加系統化，提升為結合醫療、行為與適應能力的整合評估模式。

在野生鳥類救援個案中，除完成傷勢治療外，即使外傷已癒合仍需觀察其翅膀外觀及功能，並確認自主覓食與野外生存能力，才會評估野放時機；而哺乳類動物救援個案，除健康狀況外，亦會評估其自主進食能力、對人類依賴程度及基本警戒反應，尤其幼體須確認已建立基本生存本能。透過多面向且系統化的評估，讓相關人員在救治、野放或長期安置等處置方式決定上有更明確周延的判斷依據。

動保處表示，在野生動物救傷過程中，經常會面臨「是否具備野放條件」及「是否應轉為長期收容安置」等問題，評估準則是希望透過專業共識協助第一線人員，在面對不同傷勢與物種情況並兼顧動物福利的前提下有專業的參考依據，標準也並非僵化規範，未來也會持續蒐集實務操作回饋滾動檢討修正內容，使其更貼近現場需求及科學發展趨勢。

動保處也提醒，若民眾於戶外發現野生動物有受傷、侵擾或疑似遭不當飼養之情形，應立即撥打1959動保專線或1999市民熱線，動保處將整合相關單位派員前往處理。

為強化救傷工作的專業，與執行一致性，新北委託社團法人台灣動物福利科學學會，協助研擬野生動物救傷準則，期盼提升救援案件動物福利。圖為民眾通報發現有墜樹的大赤鼯鼠。圖／新北市動保處提供