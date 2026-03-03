快訊

狗天生樂於助人 貓極少主動幫助

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
匈牙利動物行為研究指出，當人們尋找隱藏物品時，超過75%的狗與幼兒會主動指引位置，貓卻極少主動提供幫助。（Photo by Andrew S on Unsplash under C.C License）
狗個性會主動幫助，貓卻冷眼旁觀！匈牙利動物行為研究指出，當人們尋找隱藏物品時，超過75%的狗與幼兒會主動指引位置，而貓雖然會密切觀察，但極少主動提供幫助。專家強調，這項發現不僅證實狗對人類情感的高度共鳴，也為理解不同物種間的互助本能，提供重要依據。

寵物與人類互動

大眾科學》報導，匈牙利羅蘭大學研究團隊進行一項動物行為研究，其指派一位幼兒家長或寵物主人尋找隱藏在孩子、貓或狗眼前的物品，並觀察幼兒或寵物是否給予主要照顧者幫助，包括給予指示、接近物品，甚至自己取回物品。

結果顯示，狗與孩子展現出極高的合作意願，即便在沒有獎勵的情況下，也會主動引導人們尋找隱藏的物品。然而，貓除非涉及食物或玩具的自身利益，否則鮮少主動協助，表現也較為冷淡。

對此，研究人員認為如此差異來自動物演化背景，並指出狗與人類長期共同生活發展出的社交天性，會是主動樂於助人的主因，甚至揭示了寵物與人類互動的心理機制。

利他行為源於演化

地球報》指出，這項研究探討犬類、貓類與幼兒在面對他人需要幫助時的行為差異。科學家認為，寵物的利他行為源於演化背景的不同，狗的祖先具有群體合作的社交本能，而貓則源自獨居動物。

如今，即便同樣與人類共同生活，物種的演化歷史仍深刻影響著寵物與飼主之間的互動模式，並印證了不同物種在非自私互助行為上的顯著區別。

【更多精采內容，詳見

相關新聞

狗天生樂於助人 貓極少主動幫助

狗個性會主動幫助，貓卻冷眼旁觀！匈牙利動物行為研究指出，當人們尋找隱藏物品時，超過75%的狗與幼兒會主動指引位置，而貓雖然會密切觀察…

野生動物救援數量逐年增加 新北研擬野生動物救傷準則盼提升救援量能

隨著民眾通報意識及都市開發提升影響，新北市動保處統計，野生動物救傷案件數量，從2022年救援數量2246隻，至2025年數量增加為5417隻。為強化救傷工作的專業，與執行一致性，新北委託社團法人台灣動物福利科學學會，協助研擬野生動物救傷準則，期盼提升救援案件動物福利。

高雄美濃小獼猴落單被安置 意外成為壽山動物園台版Punchi

日本千葉縣動物園小獼猴Punchi緊抓玩偶萌樣引起全球關注，高雄壽山動物園近日收容一隻來自美濃的落單幼猴，同樣會抱著布偶或毛毯取暖，模樣相當可愛，堪稱台版Punchi。動物園表示，這隻公猴可能遭母猴遺棄或走失，等牠長大一些考慮野放回大自然。

防鳥不傷鳥 葡萄農：防護網得夠密

農作物進入採收前夕，農民最怕遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖指出，從套袋到架網，與鳥類鬥智多年，最後以架細防護網最有效；農會則希望提高補助細網金額，不要增加老農負擔。

生態傷害 苗栗稀有角鴞遭「網殺」

草莓正值產季，苗栗縣銅鑼鄉卻爆發無差別「網殺」事件。銅鑼鄉新隆村、興隆村四處草莓園架設近透明細網，短時間造成約廿隻鳥類纏網死亡，連肉食性、第二級珍貴稀有保育類的領角鴞也中網喪命，對地方生態投下震撼彈。

苗栗草莓園「無差別網殺」保育類領角鴞難逃死 鳥類專家提建議

苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別網殺，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也中網死亡，縣府查出園主未經申請許可架網，告示限期改善拆除，否則追究相關責任。台中市野生動物保育學會研究組長林文隆表示，架設鳥網等同「無差別殺害」鳥類，建議農民可以使用燈光或是物理阻隔取代。

