狗天生樂於助人 貓極少主動幫助

狗個性會主動幫助，貓卻冷眼旁觀！匈牙利動物行為研究指出，當人們尋找隱藏物品時，超過75%的狗與幼兒會主動指引位置，而貓雖然會密切觀察，但極少主動提供幫助。專家強調，這項發現不僅證實狗對人類情感的高度共鳴，也為理解不同物種間的互助本能，提供重要依據。

寵物與人類互動

《大眾科學》報導，匈牙利羅蘭大學研究團隊進行一項動物行為研究，其指派一位幼兒家長或寵物主人尋找隱藏在孩子、貓或狗眼前的物品，並觀察幼兒或寵物是否給予主要照顧者幫助，包括給予指示、接近物品，甚至自己取回物品。

結果顯示，狗與孩子展現出極高的合作意願，即便在沒有獎勵的情況下，也會主動引導人們尋找隱藏的物品。然而，貓除非涉及食物或玩具的自身利益，否則鮮少主動協助，表現也較為冷淡。

對此，研究人員認為如此差異來自動物演化背景，並指出狗與人類長期共同生活發展出的社交天性，會是主動樂於助人的主因，甚至揭示了寵物與人類互動的心理機制。

利他行為源於演化

《地球報》指出，這項研究探討犬類、貓類與幼兒在面對他人需要幫助時的行為差異。科學家認為，寵物的利他行為源於演化背景的不同，狗的祖先具有群體合作的社交本能，而貓則源自獨居動物。

如今，即便同樣與人類共同生活，物種的演化歷史仍深刻影響著寵物與飼主之間的互動模式，並印證了不同物種在非自私互助行為上的顯著區別。

【更多精采內容，詳見 】