高雄美濃小獼猴落單被安置 意外成為壽山動物園台版Punchi
日本千葉縣動物園小獼猴Punchi緊抓玩偶萌樣引起全球關注，高雄壽山動物園近日收容一隻來自美濃的落單幼猴，同樣會抱著布偶或毛毯取暖，模樣相當可愛，堪稱台版Punchi。動物園表示，這隻公猴可能遭母猴遺棄或走失，等牠長大一些考慮野放回大自然。
上月28日有民眾在高雄美濃發現一隻出生不到1個月的幼猴，因擔心小猴子在野外無法生存，通報農業局動保處，後來輾轉被送至壽山動物園安置，當連同其他猴子一起生活在收容中心。
園方表示，這隻幼猴可能是遭到遺棄或走失，被發現時沒有受傷，不過剛出生不久，沒有母猴照顧，所以保育員準備玩偶及毛毯來照顧小猴子，以達到安慰作用，預計會等牠1歲過後再偕同農業局人員評估野放地點。
動物園主任莊絢智說，園方主要是考量小猴子沒有母猴照顧，又需要安全感，所以才會提供玩偶， 這種照顧方式通常只有針對通靈長類動物才這樣做。此外，收容中心以照顧受傷動物為主，沒有對外展示，一般民眾可能無法到動物園觀看這隻小獼猴。
