聽新聞
0:00 / 0:00

防鳥不傷鳥 葡萄農：防護網得夠密

聯合報／ 記者林宛諭余采瀅劉星君游振昇／連線報導
葡萄農表示，在葡萄園架細防護網可防鳥、防蟲和防風。 圖／黃良僖提供
葡萄農表示，在葡萄園架細防護網可防鳥、防蟲和防風。 圖／黃良僖提供

農作物進入採收前夕，農民最怕遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖指出，從套袋到架網，與鳥類鬥智多年，最後以架細防護網最有效；農會則希望提高補助細網金額，不要增加老農負擔。

曾獲神農獎的黃良僖表示，過去為防鳥啄食，先以紙袋套果，再加ＰＥ塑膠袋，一度奏效，但鳥類學習力強，會啄破塑膠袋；改用不織布套袋，維持兩年仍遭突破。最後他投入資金搭設防鳥網，近年改用更細密的防護網，鳥飛不進來，也能兼顧防蟲與減少颱風風害。細網不同於捕鳥網，不致讓鳥類掛網受困，政府補助約三分之一經費減輕負擔。

不過，大村鄉農會推廣主任賴錫謀指出，十六目極細網較不傷鳥，但搭建成本高昂，一分地約需三十萬元，若設溫室更動輒上百萬。面對農民高齡化，架網成為沉重負擔，盼政府提高補助；農會也建議政府產期獎勵人工活捉害鳥。

不同地區農民各有因應之道，屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文表示，白頭翁、麻雀、斑鳩、八哥等雜食鳥類幾乎什麼都吃，農民一年收入全仰賴收成，鳥害非天然災害，損失難彌補。他種植小番茄若未設網室，極易遭啄食；蓮霧多在催花或遮風時整株掛黑網。當地泰國蝦養殖戶為防白鷺鷥、夜鷺覓食，也在池上方設隱形網，否則一池一天恐損失五、六台斤。

台中市東勢區甜柿產區則以套袋為主，少有果農掛網，曾有人因此遭檢舉開罰。部分農民以鞭炮、猛禽或蛇模型、反光物等方式驅鳥，也有人申請電網防猴害。

農民 農會

延伸閱讀

生態傷害 苗栗稀有角鴞遭「網殺」

苗栗草莓園「無差別網殺」保育類領角鴞難逃死 鳥類專家提建議

一天被吃掉6斤蝦！屏東蝦農架設隱形細網防鳥害 最怕白鷺鷥

苗栗銅鑼草莓園20隻鳥被無差別網殺 保育類領角鴞難逃慘死

相關新聞

生態傷害 苗栗稀有角鴞遭「網殺」

草莓正值產季，苗栗縣銅鑼鄉卻爆發無差別「網殺」事件。銅鑼鄉新隆村、興隆村四處草莓園架設近透明細網，短時間造成約廿隻鳥類纏網死亡，連肉食性、第二級珍貴稀有保育類的領角鴞也中網喪命，對地方生態投下震撼彈。

防鳥不傷鳥 葡萄農：防護網得夠密

農作物進入採收前夕，農民最怕遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖指出，從套袋到架網，與鳥類鬥智多年，最後以架細防護網最有效；農會則希望提高補助細網金額，不要增加老農負擔。

苗栗草莓園「無差別網殺」保育類領角鴞難逃死 鳥類專家提建議

苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別網殺，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也中網死亡，縣府查出園主未經申請許可架網，告示限期改善拆除，否則追究相關責任。台中市野生動物保育學會研究組長林文隆表示，架設鳥網等同「無差別殺害」鳥類，建議農民可以使用燈光或是物理阻隔取代。

被棄養紅貴賓有創傷症候群？兩度有新家 都因突對主人齜牙咧嘴被退貨

基隆市「寵物銀行」收容1隻疑被人棄養的紅貴賓，兩度被人領養有了新家，但經過一段時間，新主人發現牠會突然「變成另一隻狗」，連主人都咬，又兩度被送回寵物銀行。動保所尚不知牠被什麼情境觸動，才會突然「起笑（發瘋）」被退貨。

苗栗銅鑼草莓園20隻鳥被無差別網殺 保育類領角鴞難逃慘死

草莓正值產季，苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別網殺，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也中網死亡，縣府查出園主未經申請許可架網，告示限期改善拆除，否則追究相關責任。

柴山獼猴不是Panchi 高雄山友遭獼猴攻擊受傷求醫

228連假有不少山友到高雄柴山運動健身，一名山友在連假首日在盤榕遭獼猴攻擊，手臂出現多處利爪傷口赴診所治療。小兒科醫師柳雱邁提醒山友，該區域的猴群目前情緒可能較不穩定，喜愛爬柴山的朋友們，近期務必提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。