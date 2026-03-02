防鳥不傷鳥 葡萄農：防護網得夠密

農作物進入採收前夕，農民最怕遇鳥害，彰化縣埔心鄉葡萄農黃良僖指出，從套袋到架網，與鳥類鬥智多年，最後以架細防護網最有效；農會則希望提高補助細網金額，不要增加老農負擔。

曾獲神農獎的黃良僖表示，過去為防鳥啄食，先以紙袋套果，再加ＰＥ塑膠袋，一度奏效，但鳥類學習力強，會啄破塑膠袋；改用不織布套袋，維持兩年仍遭突破。最後他投入資金搭設防鳥網，近年改用更細密的防護網，鳥飛不進來，也能兼顧防蟲與減少颱風風害。細網不同於捕鳥網，不致讓鳥類掛網受困，政府補助約三分之一經費減輕負擔。

不過，大村鄉農會推廣主任賴錫謀指出，十六目極細網較不傷鳥，但搭建成本高昂，一分地約需三十萬元，若設溫室更動輒上百萬。面對農民高齡化，架網成為沉重負擔，盼政府提高補助；農會也建議政府產期獎勵人工活捉害鳥。

不同地區農民各有因應之道，屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文表示，白頭翁、麻雀、斑鳩、八哥等雜食鳥類幾乎什麼都吃，農民一年收入全仰賴收成，鳥害非天然災害，損失難彌補。他種植小番茄若未設網室，極易遭啄食；蓮霧多在催花或遮風時整株掛黑網。當地泰國蝦養殖戶為防白鷺鷥、夜鷺覓食，也在池上方設隱形網，否則一池一天恐損失五、六台斤。

台中市東勢區甜柿產區則以套袋為主，少有果農掛網，曾有人因此遭檢舉開罰。部分農民以鞭炮、猛禽或蛇模型、反光物等方式驅鳥，也有人申請電網防猴害。