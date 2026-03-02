聽新聞
生態傷害 苗栗稀有角鴞遭「網殺」

聯合報／ 記者范榮達張裕珍／苗栗報導
苗栗銅鑼鄉草莓園赫見二級珍貴稀有保育類領角鴞掛網死亡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗銅鑼鄉草莓園赫見二級珍貴稀有保育類領角鴞掛網死亡。圖／苗栗縣政府提供

草莓正值產季，苗栗縣銅鑼鄉卻爆發無差別「網殺」事件。銅鑼鄉新隆村、興隆村四處草莓園架設近透明細網，短時間造成約廿隻鳥類纏網死亡，連肉食性、第二級珍貴稀有保育類的領角鴞也中網喪命，對地方生態投下震撼彈。

有動保人士二月廿三日在社群平台Threads發文指出，銅鑼鄉新隆村、興隆村草莓園網殺「爆炸」，目睹約四十隻鳥類掛網死亡，其中包括五隻領角鴞，還有黃嘴角鴞、灰鶺鴒、小卷尾等，他自責「罪人」，沒有及早發現非法架網，引發網友譁然與不捨。

縣府農業處林務及自然保育科二月廿四、廿五日派員查察，確認四處草莓園未申請即架設鳥網，因網線細且透明，鳥類飛行時難以辨識，約廿隻誤觸後纏繞窒息，形成「無差別網殺」的慘況。

林保科指出，草莓成熟期間，農民為防範鳥類啄食而架網，但猛禽在追捕獵物時可能也誤中陷阱，食物鏈頂端物種因此受害，對生態平衡影響深遠。此次除一般鳥類外，連保育類猛禽都未能倖免，凸顯防鳥措施若未經規範，恐演變為大規模生態傷害。

縣府在現場豎立告示，限期七天內拆除或依法申請許可，否則將依野生動物保育法第十九條逕行拆除並追究責任。林保科強調，未經許可使用網具獵捕一般類野生動物，可處六萬元以上三十萬元以下罰鍰；若涉及保育類，最重可處六個月至五年徒刑，併科二十萬至一百萬元罰金。另依動物保護法，騷擾、虐待或傷害動物，也可裁罰一萬五千元至七萬五千元。

農民無奈表示，草莓屬高經濟作物，鳥害往往造成二至三成損失，甚至高達半數收成泡湯。鍾姓農民說，天災尚有救助，鳥害卻無補償，只能自行防範；她雖架網，但每日巡視。陳姓農民改用彩帶驅鳥，難完全防堵，苦不堪言。

縣府坦言，草莓田架網趨勢日益普遍，特別是偏遠山區生態豐富，一旦長期未拆網，對鳥類族群衝擊更大。未來將輔導改用較醒目的黑網、細目網或驅鳥器具，並研議補助方案。

桃市野鳥學會榮譽理事長吳豫州說，防治鳥害，農民生計是優先考量，但作法須以不傷害鳥類為前提。有些小鳥會吃小蟲，為自然生態的一環，但網殺「把不吃草莓、吃蟲的鳥也捕捉下來」，將衝擊原本的生物防治發展，吃蟲的鳥沒了，農民反而得用更多農藥，加劇環境危害。

苗栗縣自然生態學會理事長曹燕銘則認為，草莓田圍網防治鳥害可能是「必要之惡」，但前提必須在自己農田周邊申請許可架網。台中市野生動物保育學會研究組長林文隆建議改採燈光、反光片或聲音驅鳥等物理阻隔方式，避免觸法。

生態傷害 苗栗稀有角鴞遭「網殺」

草莓正值產季，苗栗縣銅鑼鄉卻爆發無差別「網殺」事件。銅鑼鄉新隆村、興隆村四處草莓園架設近透明細網，短時間造成約廿隻鳥類纏網死亡，連肉食性、第二級珍貴稀有保育類的領角鴞也中網喪命，對地方生態投下震撼彈。

