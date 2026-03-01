苗栗草莓園「無差別網殺」保育類領角鴞難逃死 鳥類專家提建議

苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別網殺，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也中網死亡，縣府查出園主未經申請許可架網，告示限期改善拆除，否則追究相關責任。台中市野生動物保育學會研究組長林文隆表示，架設鳥網等同「無差別殺害」鳥類，建議農民可以使用燈光或是物理阻隔取代。

熱心動保人士今年2月23日在社群平台Threads PO文，指出銅鑼鄉新隆村、興隆村草莓園網殺「爆炸」，目睹約40隻鳥掛在圍網上死亡，其中包括5隻領角鴞，還有黃嘴角鴞、灰鶺鴒、小卷尾等，他自責「罪人」，沒有及早發現非法架網，引發熱議紛紛表達傷心難過。

台中市農業局表示，農民可以架設鳥網，以防鳥害造成農損，但務必依法提出申請。目前台中葡萄與小麥有零星農友架設鳥網，農業局會宣導農民加強鳥網巡視，如遇到鳥類在鳥網上，應該盡快協助脫困或是撥打1999協助脫困。

農業局指出，民眾若未經申請核定就擅自私設鳥網捕捉野鳥，會違反野保法規定，處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。若當中涉及保育類野鳥的捕捉，違者可處以6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬以上100萬元以下罰金。

林文隆建議，茄子、豌豆、葡萄等作物，因農民擔心鳥類會啄果而造成農損，因此架設霧網，霧網為隱形細網可防鳥，但霧網上如果捕捉許多鳥類，防治效果就會降低，更是「無差別殺害」，建議農民可以使用燈光，或是用反光亮片、聲音驅鳥等物理阻隔，否則不慎害鳥類死亡恐會觸法。