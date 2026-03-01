被棄養紅貴賓有創傷症候群？兩度有新家 都因突對主人齜牙咧嘴被退貨

基隆市「寵物銀行」收容1隻疑被人棄養的紅貴賓，兩度被人領養有了新家，但經過一段時間，新主人發現牠會突然「變成另一隻狗」，連主人都咬，又兩度被送回寵物銀行。動保所尚不知牠被什麼情境觸動，才會突然「起笑（發瘋）」被退貨。

位在基隆市瑪陵山區的「寵物銀行」，經過多年整修，去年6月間正式開幕，成為基隆收容流浪動物的據點，並開放民眾領養動物。其中1隻紅貴賓受人歡迎，但兩度送養，新主人都說抱怨咬主人，又把牠送回寵物銀行。

基隆市動物保護防疫所長陳柏廷說，這隻紅貴賓應該是被主人棄養，沒有植入晶片，帶回寵物銀行收容一陣子，發現牠很親人，因此開放民民認養。

陳柏廷表示，紅貴賓剛到寵物銀行，與收容人員互動良好。兩名領養牠的主人來到寵物銀行，牠也表現的很好。但兩次的狀況都是被帶回新家後，前段時間都很和諧，但一次是兩周，另一次是近一個月，某天牠突然就像發瘋，會咬主人，所以又被送回寵物銀行。

「說得很誇張」，陳柏廷回憶其中一名領養紅貴賓的飼主，打電話到寵物銀行，說紅貴賓在住家裡面抓狂，全家人沒有人敢去抓牠，因為牠會咬人，希望動保所協助把狗抓回去。最後是飼主等狗「冷靜」後，再趕入運輸籠，帶來寵物銀行退貨。

陳柏廷說，這隻紅貴賓被退貨兩次，都是一模一樣的狀況。就是一開始和新主人相處的好好的，不曉得為什麼，住了一陣子竟然抓狂，「變成另外一隻狗」，還會咬主人。看牠特在寵物銀行討人喜愛的模樣，很難想像牠竟會對主人齜牙咧嘴。

雖然曾接觸過那麼多的狗，陳柏廷坦言，仍不是很清楚這隻紅貴賓為什麼會突然抓狂。推測可能是新主任飼養時的某一些環節的狀況刺激到牠。也就是可能看到特定動作，處在特定狀態，或是聽到什麼聲音，就會被「戳中那個點」，讓牠想起不好的回憶，然後出現過於激動的反應。

陳柏廷說，這隻紅貴賓是寵物狗，收容在寵物銀行期間，生活狀況都很正常，仍在等待民眾認養。如果如果再有人想要認養牠，也會事先跟對方說明，牠曾經被認養兩次，以及帶回家中發生的情形，供對方斟酌後再決定。