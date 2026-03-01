苗栗銅鑼草莓園20隻鳥被無差別網殺 保育類領角鴞難逃慘死

草莓正值產季，苗栗縣銅鑼鄉4處草莓園赫見20隻鳥遭無差別網殺，連肉食性二級珍貴稀有保育類領角鴞也中網死亡，縣府查出園主未經申請許可架網，告示限期改善拆除，否則追究相關責任。

熱心動保人士今年2月23日在社群平台Threads（脆）PO文，指出銅鑼鄉新隆村、興隆村草莓園網殺「爆炸」，目睹約40隻鳥掛在圍網上死亡，其中包括5隻領角鴞，還有黃嘴角鴞、灰鶺鴒、小卷尾等，他自責「罪人」，沒有及早發現非法架網，引發熱議紛紛表達傷心難過。

縣府農業處林務及自然保育科證實接獲通報，2月24日、25日派員查察，銅鑼鄉4處草莓園架設圍網，使用幾近透明的細網，鳥類難以發現，約20隻被纏繞難以脫困死亡，可能因時間落差，而有數量不同，縣府蒐證並在草莓園設置告示，限期7天內自行拆除，或向縣府申請架設許可，否則將依野生動物保育法第19條逕予拆除，並追究責任。

林保科指出，每年草莓產季，農民架網防範鳥類搶食，連保育類的猛禽追獵時，也可能中網，造成無差別網殺，農民因防範農作物損失，如有架設鳥網必要，應向縣府申請許可後，始得設置，即使架網最好採用網目較明顯，每天早晨巡護，發現中網存活個體即刻釋放，受傷則通報搶救。

林保科強調，動物保護法第規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違反可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰；野生動物保育法規定，未經申請主管機關核發許可證，使用網具捕獵一般類野生動物，可處6萬元至30萬元罰鍰，若有保育類，則可處6月至5年徒刑，得併科20萬元至100萬元罰金，雖不罰過失犯，如果縣府告示後，仍不申請即架網，可能會有故意之虞，罰則相當重。