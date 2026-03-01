柴山獼猴不是Panchi 高雄山友遭獼猴攻擊受傷求醫

228連假有不少山友到高雄柴山運動健身，一名山友在連假首日在盤榕遭獼猴攻擊，手臂出現多處利爪傷口赴診所治療。小兒科醫師柳雱邁提醒山友，該區域的猴群目前情緒可能較不穩定，喜愛爬柴山的朋友們，近期務必提高警覺。

柳雱邁說，最近大家或許都被日本千葉縣動物園裡，因母親棄養而抱著猩猩玩偶的猴子 Panchi 給療癒了，看到牠在逆境中努力尋求溫暖的模樣，真的會忍不住想給牠一個大大的擁抱。但現實是殘酷的，柴山的野生獼猴並不是動物園裡的Panchi。若在野外發生意外，第一時間清消傷口並立即尋求專業醫療協助。

柴山猴群搶奪山友或壽山動物園遊客食物的事件時有所聞，但猴群攻擊導致受傷事件不常見。小兒科醫師柳雱邁發文指出，2月27日下午有位山友看診，病人描述他在柴山龍盤（應為盤榕）附近登山時被獼猴抓傷，現場並非只有他一人受害，有好幾位登山客同時遭受攻擊。

柳雱邁提醒，若不慎被動物抓傷或咬傷，第一時間正確的處理非常重要，應該要立即以肥皂及大量清水持續沖洗傷口超過15分鐘，這樣能有效稀釋傷口表面的病毒與細菌濃度。

接著用生理食鹽水將傷口洗淨，並以無菌棉球將殘留液體吸乾，最後以優碘或 70% 酒精消毒。動物抓咬傷除了造成組織損傷，也要小心細菌感染、破傷風及狂犬病風險。

柳雱邁說，在完成初步處理後，務必立即就醫，由醫師專業評估是否需要追加破傷風、狂犬病疫苗或狂犬病免疫球蛋白。

此外，許多高雄市民可能不知道，針對遊客在柴山遭獼猴攻擊受傷，高雄市政府備有 公共意外責任險理賠（最高可申請 50 萬元）。若不幸發生意外，要記得留存診斷證明並向相關單位洽詢。