髒兮兮小虎斑貓被救援…竟自帶「浪漫心型印記」 順利找到新家

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
小虎斑貓恢復健康後，已順利被飼主李小姐領養回家。圖／新北市動保處提供
小虎斑貓恢復健康後，已順利被飼主李小姐領養回家。圖／新北市動保處提供

有民眾在新北新店區復興路，發現疑似臉部受傷的小虎斑白貓躲在地下車庫，新北市動保處獲報後，派員將受傷貓咪帶回治療，經醫療中心獸醫師檢查後，發現小虎斑白貓除眼睛輕微感染、鼻頭、下巴有擦挫傷外其餘正常，經過治療後，身體已恢復健康，由住在新店的李小姐認養，有了幸福溫暖的家。

動保處醫療中心獸醫師表示，近日寒流來襲氣溫下降，貓咪會躲在地下室、車輛引擎蓋或車底下取暖，因此，小貓很容易因車輛撞擊或引擎室的高溫而受傷，幸好這隻小虎斑貓被發現時，很機靈地跑到地下室的小房間躲起來，才減緩了受傷的程度。

獸醫師細心幫小虎斑貓點藥、擦藥及吃藥照顧後，已恢復健康，從毛髮髒亂、身體消瘦的醜小鴨變成萌萌的小天鵝，而令人意外的是牠身上竟然有「心形印記」，很高興身上充滿浪漫的牠，找到了幸福溫暖的家。

李小姐表示，聽到小虎斑白貓受傷治療情況後，很心疼牠之前的遭遇，她一定會注意安全避免小貓再次受傷，並且會像「前世貓情人」一樣好好疼牠，給牠一個溫暖安全的家。

動保處皮醒，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話02-29596353報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助。

