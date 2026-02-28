影／白海豚母子同游 粉紅身影現蹤鹿港外海令人驚豔

西部海域長期有白海豚族群活動，卻很少人親眼目睹，近日有民眾在鹿港外海拍到數隻白海豚悠游的粉紅身影，並發布在網路上，令人驚喜。環團及保育界人士表示，西部海域推估不到50隻白海豚，屬瀕臨絕種野生動物，應善加保護，避免過度開發及干擾，危及生存。

白海豚中華白海豚的通稱，在臺灣俗稱為媽祖魚，廣泛分布於西太平洋和東印度洋的熱帶及溫帶沿岸海域，在台灣則主要分布北從i桃園到台南沿海，由於受海洋汙染、海域開發及干擾，族群持續減少， 行政院海洋委員會海洋保育署在2008年將自海豚公告為 「一級保育類：瀕臨絕種野生動物」，學者推估目前不到50隻。

鹿港外海白海豚現蹤，彰化縣環保聯盟主任吳慧君表示，白海豚屬於近海的海豚，可能為了覓食關係，不會游得太遠，有時，釣友在岸邊釣魚的時候，就可以看到白海豚。

吳慧君說，依學者推估，台灣西部海域的白海豚僅存不到50隻，過小的族群規模會影響社交與繁殖，不利於物種的長期健康發展，更因白豚距離我們的生活環境是很近，也很容易受一些行為的干擾，包括漁業行為、工廠汙染，對於牠們的生存構成很大威脅，有必要好好保護牠們 。

台灣媽祖魚保育聯盟執行秘書丁小雯也表示，西部海域矗立的離岸風力發電場，也會影響到白海豚生存，包括風機施工的機具運輸、打樁等過程，形成的噪音 會造成白海豚聽力受損，影響到牠們判斷方向、覓食而活活餓死。

鹿港外海近日發現的白海豚族群，跳躍海面後，隨即又潛下，其中體積較大疑是母白海豚呈現粉紅色，另有一隻黑灰的小海豚跟隨。丁小雯說，在海面上看到的小白海豚是灰色，會隨著年紀增長都會慢慢褪色，褪到全身將近全白。

至於白海豚呈現粉紅顏色，丁小雯說，是因白海豚的紅色微血管擴張，白色皮膚下面與紅色微血管混合在一起，就會呈現粉紅色，所以白海豚也有「粉紅海豚」的別名。