日本小獼猴Panchi緊抓絨毛猩猩引熱議 心理師分析：關鍵在依附關係

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
日本千葉縣市川市動植物園裡的日本獼猴「Panchi君」總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去。路透
日本千葉縣市川市動植物園裡的日本獼猴「Panchi君」總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去。路透

日本千葉縣市川市動植物園一隻6個月大獼猴「Panchi」，緊抓紅毛猩猩絨毛玩偶影片在社群媒體流傳，引發關注。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，猴子作為靈長類，是人類遠親，容易讓民眾產生情感投射，不論猴子、人類，都有可能在成長過程中，因種種原因無法享受家庭溫暖，盼民眾彼此互相幫忙，成為他人依附，「每個人都能成為Panchi的絨毛夥伴。」

藍挹丰指出，人類、獼猴等靈長類依附關係，多建立在主要照顧者身上，Panchi被母親遺棄後，飼育員藉由提供一隻絨毛猩猩，幫助其重建依附關係，就心理學角度而言，對小猴子成長有正面效益，對於民眾而言，觀看類似影片，會產生心理投射，回想起自幼與照顧者產生依附、親情的過程，回憶受到良好照顧的同時，希望小猴子也能獲得好好成長的機會。

心理學界曾有一項著名研究，學者分別提供一隻絨毛做的猴子媽媽、一隻鐵絲做的猴子媽媽，觀察恆河猴與其相處情況。藍挹丰表示，這項研究結果顯示，恆河猴較容易親近柔軟、舒適物品，母親抱著孩子時，身上氣味、皮膚觸感，都能增加依附關係，許多民眾也有睡覺時緊抱「小被被」習慣，這能讓民眾睡眠時，得到更多安全感。

藍挹丰指出，除與絨毛玩偶、小被被產生連結之外，與真人之間的連結，對依附關係、安全感建立幫助更大，建立健康的依附關係，對孩子成長至關重要，惟也有民眾，因各項原因在成長過程中無法享受家庭溫暖，「其實每個人都能成為他人很好的依附」，站在心理健康觀點，希望社會互相幫忙，成為社會上其他人的溫暖，「成為彼此的絨毛猩猩夥伴。」

除藉由影片中Panchi與絨毛猩猩間互動，感受依附關係的溫暖，也有民眾只是單純覺得「這隻小猴子很可愛」。藍挹丰指出，溫暖、可愛的事物容易喚起美好記憶，除了觀看可愛動物影片，也有人習慣帶上裝有絨毛玩具的「娃包」，小猴子的種種行為，多少讓民眾想起過去美好經驗，提醒民眾「要照顧自己的心情」。

依附關係 猴子 日本

