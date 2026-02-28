北市動物園馬來熊「小熊妹」、「熊霸」 將移居日本

台北市立動物園熱帶雨林區的馬來熊姊弟「小熊妹」、「熊霸」化身動物保育大使，今年最快三月中旬將移居日本札幌市円山動物園，為馬來熊的域外保種族群增添生力軍。牠們倆赴日後，園區會暫時沒有馬來熊，遊客要把握時間來拜訪牠們。

馬來熊在國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）列為易危（ＶＵ），牠們面臨嚴重的棲地喪失威脅，盜獵的盛行也惡化馬來熊的生存危機。

動物園說，日本目前八個動物園育有共十四頭馬來熊，數量於過去十年間減半，整體域外族群面臨危機，為維持族群的遺傳多樣性急需導入新血統個體。台北動物園的馬來熊姊弟十八歲六月「小熊妹」、十八歲二月「熊霸」今年將擔任動物保育大使，前往円山動物園，為域外保種族群添生力軍。

雌性「小熊妹」與雄性「熊霸」都是在台北動物園出生長大的個體，照養團隊努力採取環境豐富化布置、行為豐富化玩具、食物供應變化等方法，增進牠們生活的樂趣。

例如可在馬來熊戶外活動場看到，牠們趴在大型棲架上，抱著ＰＶＣ管行豐大快朵頤，或在活動場裡到處「翻箱倒櫃」把鼻子塞進所有能塞進的地方，尋找食物的可愛模樣。

動物園表示，出發前往日本円山動物園之前，照養團隊已與對方密切交流各種照養細節，確保「小熊妹」和「熊霸」能安穩地到達日本，適應嶄新環境。