新北市2026年寵物兔絕育補助開跑 最高補助2000元

為提升寵物兔健康照護並落實責任飼養，避免意外繁殖並降低性腺罹癌率，新北市動保處今年度持續辦理「寵物兔絕育補助計畫」，即日起開放受理申請，公兔每隻補助1200元，母兔每隻補助2千元，協助飼主分擔絕育手術醫療費用，降低飼養負擔；名額有限，額滿為止。

兔子具有極強的繁殖能力，在3至6個月大時性成熟，母兔孕期僅需約30至32天，每年可產下約4到6胎，一胎平均約5至8隻。因屬誘發性排卵，產後不久即可再度懷孕，若未結紮，一年內可繁衍出超過20隻幼兔，對母兔健康更是一大負擔，甚至可能危及生命。

為避免過度繁殖，影響兔子生活品質，新北推動寵物兔絕育補助計畫，凡設籍新北市，且飼養之寵物兔未完成絕育手術、晶片植入及寵物登記者，皆可報名申請補助（https://reurl.cc/Eb5OL1）。

動保處提醒，申請人須為飼主本人，並於10月31日前申請完畢，申報後2周內完成絕育，手術後6週內備妥申請補助相關文件送承辦單位審核。

獸醫師陳鉅尹指出，絕育手術是寵物兔健康管理的重要措施。母兔若未絕育，三歲後罹患子宮腺癌的機率高達七成，亦常見子宮蓄膿及卵巢囊腫等疾病；公兔則可能發生睪丸腫瘤或疝氣等健康問題。及早絕育可有效降低疾病風險，並有助於穩定情緒，改善亂尿及攻擊性行為，提升生活品質，透過絕育手術，不僅可避免意外繁殖，也有助維持穩定的飼養環境。

動保處表示，近年飼養兔子等特殊寵物的民眾逐漸增加，每年約有26件兔子走失或棄養通報案件，將持續推動晶片植入與寵物登記制度，強化管理與責任意識。 為提升寵物兔健康照護並落實責任飼養，避免意外繁殖並降低性腺罹癌率，新北市動保處今年度持續辦理「寵物兔絕育補助計畫」，即日起開放受理申請。圖／新北市動保處提供 為提升寵物兔健康照護並落實責任飼養，避免意外繁殖並降低性腺罹癌率，新北市動保處今年度持續辦理「寵物兔絕育補助計畫」，即日起開放受理申請。圖／新北市動保處提供