北市動物園馬來熊姐弟將赴日 肩負保育重任

盼替自身域外族群增添生力軍，台北市立動物園表示，馬來熊姐弟「小熊妹」和「熊霸」將擔任保育大使，最快3月下旬移居日本札幌圓山動物園，邀遊客抓緊機會替牠們送上祝福。

台北市立動物園發布新聞稿表示，自2013年與日本北海道札幌市圓山動物園（円山動物園）締結友好協定以來，持續在物種保存、環境教育及動物飼養技術等議題上交流，並引入揚子鱷、箭毒蛙等物種，增加園內兩棲爬蟲動物的基因歧異度。

北市動物園說明，日本目前有8個動物園、共育有14頭馬來熊，數量相較10年前銳減，讓域外族群的遺傳多樣性面臨危機，因此將讓台北出生長大、今年18歲的「小熊妹」和「熊霸」擔任保育大使，預計3月中旬後啟程赴日。

北市動物園表示，準備搬家期間，台北與圓山動物園的照養團隊已針對各種照養細節進行討論，同時安排運輸籠減敏適應、密切觀察行為與健康狀況，確保「小熊妹」和「熊霸」能安穩抵達新家，並適應全新生活環境。

北市動物園邀請遊客，把握「小熊妹」和「熊霸」還未出園的這段期間，前來道別同時送上祝福，還有機會觀察到牠們趴在大型棲架上、享受行為豐富玩具，或是為了尋找零食，把鼻子塞進所有塞得進去的地方。