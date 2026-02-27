「果然招財貓！」3隻自來貓趴引擎蓋...車主買刮刮樂賺翻

快訊

香港01／ 撰文：謝茜嘉
貓咪示意圖。圖／Ingimage
好運降臨！有台灣車主於網上發文分享，有天晚上他將私家車停在路邊去買東西，回來後竟發現有3隻貓咪趴在引擎蓋上歇息。他拿出手機拍攝，3隻貓咪更是看着其鏡頭一動也不動。 

網友笑說，「看起來是你的好運來敲門了，貓咪帶財！」，而車主聽從網友建議去買刮刮樂，果真中獎。另有網友點出3隻貓咪一同趴在引擎蓋原因，「應該是你剛停好車就跳上去躺，好溫暖」，並提醒「所以冬天開車前要拍一下引擎蓋，有些小貓會覺得很溫暖就躲進去了」。

該車主於Threads發文表示，「停個車去買東西，回來發現3隻貓就這樣在我引擎蓋上，這詭異畫面我嚇爛」，笑說「我走回來的路上，還真的感覺我的車子被挾持了」。

影片見到，當時正值晚上，街道冷清，3隻不同毛色的貓咪靜靜地趴在轎車車頭引擎蓋上，一動也不動地看着鏡頭。

網友笑說，「好了，現在你擁有了3隻貓」、「橘貓虎斑三花，3個願望1次滿足」、「碰瓷黨1次3隻， 你荷包要大失血了」、「貓：看什麼看，沒看過咪取暖嗎？」、「這車一定是好車，會聚貓」、「為什麼我感覺牠們一臉來討債」。

有網友指出，貓咪能帶來好運，「你要發財了，有1年我要去吃尾牙，看到家裏3隻貓全睡我床上，我尾牙就抽到頭獎了」。

車主聽從網友建議去買刮刮樂或樂透，他買了單張售價2,000元新台幣的刮刮樂，結果真的中了5,000新台幣，淨賺3,000新台幣。網友紛紛大呼，「自己來的貓都是招財貓」、「財貓來財擋不住」、「有考慮買罐罐請牠們吃嗎？」。

文章授權轉載自《香港01》

貓咪 樂透 刮刮樂

