有毒廢棄物威脅海豚生存 重金屬污染是元凶

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
電子垃圾、重金屬污染危害海豚生存，各國應加強廢棄物的回收管理，以防範更嚴重的海洋生態危機。（Photo by NOAA on Unsplash under C.C License）
海豚生存環境遭廢棄物汙染！香港海洋研究指出，電子垃圾中的有毒化學物質已滲入海洋生態系統，並在瀕危海豚與鼠海豚的體內持續累積。巴西沿海研究也發現，重金屬污染可經由胎盤傳遞，導致幼豚在出生前就已暴露於汞、砷等毒素中。專家呼籲，各國應加強電子廢棄物的回收管理，以防範更嚴重的海洋生態危機。

電子垃圾危害海豚

衛報》報導，香港城市大學針對南中國海的研究顯示，用於製造電視、電腦和智慧型手機螢幕的電子廢棄物化學物質，已在瀕臨絕種的中華白海豚與江豚體內被發現。這些被稱為液晶單體 (LCMs) 的持久性污染物能滲透進海洋生物的組織與大腦中，顯示其具有跨越血腦屏障的能力。

「液晶單體」是合成有機化學物質，這些化學物質控制光線通過螢幕的方式，並符合使用者對清晰螢幕的使用體驗。對此，科學家特別關注電子廢棄物中的LCM污染物，因為它們會對空氣、廢水和海洋造成嚴重傷害。

對此，這些化學物質可能透過食物鏈累積，甚至引發基因變異，進而對海洋生態與人類健康構成威脅。研究人員建議，大眾應透過維修電子產品與正確的回收流程來減少污染，並呼籲政府加強監管。

海洋重金屬污染

地球報》報導，巴西研究人員在受困海豚體內發現的重金屬污染危機，證實毒素會透過胎盤傳遞給未出生的幼豚。此外，科學家在幼豚血液中檢測出汞、砷及釩等多種有害物質，顯示海洋生物在出生前就已面臨發育受阻與免疫受損的風險。

事實上，海豚位於食物鏈頂端且壽命較長，牠們被視為監測海洋健康的重要指標，反映出人為排放的污染物已滲透整個生態系統。如今，保護行動必須超越傳統的棲息地維護，轉而加強對工業廢料與化學污染的源頭監管。

