快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

大頭蛇被誤認是毒蛇龜殼花 苗栗男遭蛇咬傷送醫幸無大礙

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場遭打死蛇類經確認為大頭蛇，並非龜殼花攻擊。圖／苗縣府消防局提供
現場遭打死蛇類經確認為大頭蛇，並非龜殼花攻擊。圖／苗縣府消防局提供

苗栗縣政府消防局頭屋分隊24日晚間接獲民眾遭咬傷救護，傷者原以為兇手是毒蛇龜殼花，但經救護人員到場評估後確認是大頭蛇，虛驚一場，所幸不是毒蛇，經送醫治療後，傷者並無大礙；消防局提醒鄉親，若不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定牢記「五要五不」盡速就醫。

苗栗縣政府消防局勤務中心於24日晚間8點多，接獲報案指頭屋鄉象山路有人遭毒蛇咬傷，派遣頭屋分隊前往救護。救護人員到場，遭咬傷的患者為一名44歲男性，稱遭龜殼花咬傷右腳腳背，經救護人員檢查傷勢情形，及現場蛇類研判，確認為大頭蛇，並非龜殼花攻擊。

現場被蛇咬傷民眾意識清楚、生命徵象穩定，並可自行行走並上車，經救護人員初步處置後送醫治療，沒有生命危險。

消防局表示，此次救護為虛驚一場，但龜殼花屬台灣常見毒蛇之一，具出血性毒素，若遭咬傷恐導致組織壞死及凝血功能異常。近期天氣回暖，蛇類活動開始頻繁，山區、墓地及草叢周邊更暗藏風險，請民眾記得打草驚蛇。

消防局並提醒若不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定牢記「五要五不」，「要視為毒蛇咬傷處理；要記毒蛇外觀特徵；要脫飾品，避免肢體腫脹；要包傷口上緣，減緩毒液擴散；要保持冷靜並盡速就醫」。「不割開傷口，避免感染；不用嘴吸出毒液，避免感染；不冰敷，避免組織壞死；不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用；不延誤就醫，耽誤治療時機」並立即撥打119求助，儘速送往具備抗蛇毒血清的醫院治療。

該男子遭蛇咬傷右腳腳背，經送醫治療後幸無大礙。圖／苗縣府消防局提供
該男子遭蛇咬傷右腳腳背，經送醫治療後幸無大礙。圖／苗縣府消防局提供

救護人員

延伸閱讀

新北泰山回收場清晨竄大火 4貨櫃陷火海消防局急籲緊閉門窗

行動電源釀禍？台中太平公寓火警「濃煙竄頂樓」 38歲男受困獲救

苗栗推鮭魚回流、雙聯制爭取學業優異學子就近入學 縣府：已展現成果

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

相關新聞

大頭蛇被誤認是毒蛇龜殼花 苗栗男遭蛇咬傷送醫幸無大礙

苗栗縣政府消防局頭屋分隊24日晚間接獲民眾遭蛇咬傷救護，傷者原以為兇手是毒蛇龜殼花，但經救護人員到場評估後確認是大頭蛇，...

痛批賽豬公是動物痛苦的金錢遊戲 動團籲：勿再褻瀆神明

賽豬公為三峽祖師廟年度重要祭典，每年農曆正月初六於長福巖清水祖師廟舉辦。動保團體表示，今年「賽神豬」祭典共有7隻豬死亡，...

日本小獼猴Punch紅遍全網 Google打關鍵字有彩蛋「愛心Punch」降落

來自日本千葉縣市川市動植物園的小獼猴パンチ（Punch）的成長故事席捲全網，現在Google也來為他加油打氣，只要在Go...

澳洲引種落地開花 惠光導盲犬誕下台澳混血幼犬

惠光導盲犬學校今傳喜訊，台灣本土培育第三代導盲犬Roxy順利誕下臺澳混血小公主Daisy，父犬為來自澳洲姊妹校Guide...

【動物冷知識】太大反而是負擔！雄蛛竟「自斷性器」求生 背後原因曝光

囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種蜘蛛，由於性器官太大了影響他們行動，所以他們會在性成熟時扯斷！

日獼猴「Panchi君」遭遺棄 專家分析：母親恐經驗不足、生存壓力大

日本千葉縣市川市動植物園一隻名為「Panchi」（パンチ，或譯Punch）的日本獼猴，因遭母親遺棄並多次被其他猴群攻擊的影片在社群媒體瘋傳，引發全球關注。園方為安撫牠的情緒，提供一隻紅毛猩猩絨毛玩具，成為牠唯一的依靠，也讓無數網友為之心疼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。