大頭蛇被誤認是毒蛇龜殼花 苗栗男遭蛇咬傷送醫幸無大礙

苗栗縣政府消防局頭屋分隊24日晚間接獲民眾遭蛇咬傷救護，傷者原以為兇手是毒蛇龜殼花，但經救護人員到場評估後確認是大頭蛇，虛驚一場，所幸不是毒蛇，經送醫治療後，傷者並無大礙；消防局提醒鄉親，若不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定牢記「五要五不」盡速就醫。

苗栗縣政府消防局勤務中心於24日晚間8點多，接獲報案指頭屋鄉象山路有人遭毒蛇咬傷，派遣頭屋分隊前往救護。救護人員到場，遭咬傷的患者為一名44歲男性，稱遭龜殼花咬傷右腳腳背，經救護人員檢查傷勢情形，及現場蛇類研判，確認為大頭蛇，並非龜殼花攻擊。

現場被蛇咬傷民眾意識清楚、生命徵象穩定，並可自行行走並上車，經救護人員初步處置後送醫治療，沒有生命危險。

消防局表示，此次救護為虛驚一場，但龜殼花屬台灣常見毒蛇之一，具出血性毒素，若遭咬傷恐導致組織壞死及凝血功能異常。近期天氣回暖，蛇類活動開始頻繁，山區、墓地及草叢周邊更暗藏風險，請民眾記得打草驚蛇。

消防局並提醒若不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定牢記「五要五不」，「要視為毒蛇咬傷處理；要記毒蛇外觀特徵；要脫飾品，避免肢體腫脹；要包傷口上緣，減緩毒液擴散；要保持冷靜並盡速就醫」。「不割開傷口，避免感染；不用嘴吸出毒液，避免感染；不冰敷，避免組織壞死；不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用；不延誤就醫，耽誤治療時機」並立即撥打119求助，儘速送往具備抗蛇毒血清的醫院治療。 該男子遭蛇咬傷右腳腳背，經送醫治療後幸無大礙。圖／苗縣府消防局提供