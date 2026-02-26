痛批賽豬公是動物痛苦的金錢遊戲 動團籲：勿再褻瀆神明

賽豬公為三峽祖師廟年度重要祭典，每年農曆正月初六於長福巖清水祖師廟舉辦。動保團體表示，今年「賽神豬」祭典共有7隻豬死亡，生前被強迫增肥到內臟器官四肢都變形，痛斥賽神豬背後是踐踏生命的「金錢遊戲」。

台灣動物社會研究會表示，大年初六剛結束的，三峽清水祖師廟所謂「賽神豬」祭典，今年共有7隻活生生的豬被強迫增肥，最後慘遭活生生殘忍割喉宰殺，多年來不斷倡議，呼籲信徒與廟方購買正常體重的豬隻，並經合法屠宰場以人道屠宰宰殺後的豬隻祭祀，但廟方永遠回應：祭祀是信徒自發性的行為，廟方只有提供場地跟做磅秤豬隻的公正人，無法阻止信徒的行為。

台灣動物社會研究會指出，廟方會頒給特等神豬1座純金打造的金豬5兩，一等神豬則獲得4兩黃金，二等、三等神豬獲得金豬3兩，四、五、六等則是2兩金豬。在金價瘋漲的現在，以目前黃金1兩高達20萬計算，特等5兩就是100萬、一等4兩80萬、二三等3兩60萬，三峽清水祖師廟今年的神豬重量比賽共發出了21兩黃金，金額高達420萬給7位神豬買家，信徒祈求自己與眾生平安的香油錢和善款，卻在每年被拿來助長虐待動物的賽神豬。

台灣動物社會研究會表示，政府多年來不斷與這些專職飼養神豬的飼養戶溝通，鼓勵他們轉型，不要再一直飼養超重豬隻，但這些飼養戶非常反彈，根據動社過往調查，以前專業飼養神豬的價格為1台斤500元，以今年特等的1426台斤來看，就是71萬3000元，花71萬買一隻特等神豬，廟方再頒發100萬金豬給買家，面子裡子都賺，自然禁絕不了少數人一直拿動物的痛苦來娛樂。

台灣動物社會研究會指出，這些豬用鐵條限制行動，使其一輩子無法站立行走，強迫灌食到正常體重的7至8倍，達1426台斤，心臟肝臟肥厚快被壓爆、骨頭扭曲變形的劇痛，最後在意識清醒的恐懼中，被活活割喉放血，「這難道不是在褻瀆神明嗎？」