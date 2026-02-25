快訊

日本小獼猴Punch紅遍全網 Google打關鍵字有彩蛋「愛心Punch」降落

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本小獼猴Punch紅遍全網，在Google搜尋打關鍵字有彩蛋，獲得「愛心Punch」降落。圖／摘自Google搜尋網頁
日本小獼猴Punch紅遍全網，在Google搜尋打關鍵字有彩蛋，獲得「愛心Punch」降落。圖／摘自Google搜尋網頁

來自日本千葉縣市川市動植物園的小獼猴パンチ（Punch）的成長故事席捲全網，現在Google也來為他加油打氣，只要在Google搜尋輸入「punch the monkey」、「パンチくん」關鍵字，就可以看到Punch從天而降的愛心彩蛋。許多Punch粉絲紛紛玩了起來，截至目前已累計200多萬愛心讚數，網友也透露，只要一直按下方的愛心鍵就可以獲得滿滿螢幕的愛心Punch。

Punch出生於2025年7月26日，出生後因母親身體太過虛弱並無哺育幼崽的跡象，後續由動物園飼養員接手進行人工餵養，為了讓Punch融入猴子夥伴，園方在2026年1月19日，將他帶入猴山區，與其他獼猴共同生活。

因為缺乏母親照顧帶領，園方給了Punch一個紅毛猩猩玩偶作為母親般的陪伴與存在，他也將猩猩玩偶視為母親，出入都形影不離。Punch起初在社交互動並不順利，有時會受到其他獼猴排擠，但飼養員觀察，Punch即使遭到其他猴群排擠、生氣，他也會很快恢復，心理狀態很堅強。

也正因為Punch可愛積極的與猴群互動，以及不怕受傷害的堅強，園方於2月5日在官方社群公布Punch的故事後，引起廣泛關注並迅速走紅，也讓本來相對冷門的市川市動植物園外出現前所未有的排隊人潮，主要都為了Punch而來。2月17日，IKEA代表也造訪市川市動植物園，並捐贈33個猩猩玩偶給Punch。

