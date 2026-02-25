澳洲引種落地開花 惠光導盲犬誕下台澳混血幼犬

惠光導盲犬學校今傳喜訊，台灣本土培育第三代導盲犬Roxy順利誕下臺澳混血小公主Daisy，父犬為來自澳洲姊妹校Guide Dogs Victoria（GDV）的公犬Gandalf。校方表示，此次育種為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液後的成果，為台灣導盲犬本土培訓計畫注入新血。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖指出，學校於2025年成功自GDV引進三隻公犬冷凍精液。由於導盲犬在培訓與執勤期間需頻繁進出公共場所，為確保犬隻性格穩定，育種時會挑選祖宗八代無攻擊紀錄的血統。為避免近親繁殖，惠光長期推動國際犬隻交流，不僅引進國外優良血緣，也曾將台灣培育幼犬贈送至其他國家導盲犬機構，共同促進全球導盲犬發展。

校方表示，冷凍精液引進過程相當繁複。雖澳洲屬非狂犬病疫區，仍須依農業部動植物防疫檢疫署規定，由出口國獸醫師完成血液檢驗並開立無特定疾病證明，始得申請輸入。GDV免費提供經雙方篩選的公犬種源，製作冷凍精液並辦理相關出口程序，檢疫與運輸費用則由惠光負擔。校方也感謝澳洲姊妹校積極配合，協助完成符合我國檢疫規範的採集與輸入作業。

Roxy懷孕期間，為降低往返動物醫院可能造成的緊張影響，學校在校內進行產檢。僑威科技股份有限公司、大中國際聯合會計師事務所及合安丞有限公司共同捐贈超音波探頭兩組，讓工作人員於配種25天後開始，每周確認胎兒狀態，產期接近時更天天檢查，在妥善照護下迎接新生命誕生。

校方表示，小公主Daisy將在惠光培育室由母犬Roxy哺育，8周後進入寄養家庭階段，展開為期1年的社會化訓練。寄養期間每月平均2次幼犬課程，並搭配每周家庭訪視，協助幼犬建立生活習慣與適應能力，為未來帶領視障者行走的任務做準備。惠光目前持續招募寄養家庭，寄養期間飼料、醫療與用品皆由學校及贊助單位提供，盼更多家庭加入，共同培育視障朋友的「開路天使」。 台灣本土培育第三代導盲犬Roxy順利誕下台澳混血小公主Daisy。圖／惠光導盲犬學校提供 台灣本土培育第三代導盲犬Roxy順利誕下台澳混血小公主Daisy。圖／惠光導盲犬學校提供 台灣本土培育第三代導盲犬Roxy順利誕下台澳混血小公主Daisy。圖／惠光導盲犬學校提供